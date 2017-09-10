۱۰ گیاه دارویی خارجی در اصفهان بومی سازی شد

فریبرز معطر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، اظهار داشت: سرخارگل، سنبل طیب، مریم گلی، علف چای، آویشن، بابونه شیرازی و بومادران و اکیناسه از جمله گیاهانی است که کشت آنها در اصفهان بومی سازی شد.

وی بیان داشت: اصفهان جایگاه خوبی برای کشت گیاهان دارویی و با توجه به مجاورت برخی شهرها ور وستاهای استان، با رودخانه و مناطق نزدیک به کویر مناطق خوبی برای پرورش گیاهان دارویی وجود دارد.

محقق و پژوهشگر دانشکده داروسازی اصفهان اعلام کرد: برای بومی سازی گیاهان دارویی دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشکده کشاورزی شهرکرد همکاری‌های خوبی با هم داشتند و در فلاورجان توانستیم گیاهان دارویی خوبی کشت کنیم.

وی گفت:‌ به دنبال بومی سازی گیاهانی همچون زردچوبه، فلفل و زنجبیل و یا گیاه جین سینگ هستیم که مثلا با بومی کردن زنجبیل نتوانستیم به کیفیت مطلوب نمونه های خارجی دست یابیم.

معطر گفت: خارمریم امروز از کشور ایتالیا وارد می شود زیرا گونه ای از این گیاه که در ایران وجود دارد با غلظت ۸۰ درصد است اما از ایتالیا با غلظت ۲۰ درصد میتوانیم، وارد کنیم.

وی اضافه کرد: عصاره خشک گیاهان دارویی را از خارج وارد می کنیم و با همان نوع گیاه دارو می سازیم و تنها تعداد معدودی از عصاره گیاهان دارویی در ایران وجود دارد.