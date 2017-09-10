دکتری صنایع چوب در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در شورای دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی دوره دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – گرایش صنایع سلولزی به تصویب رسید.

سعید مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص گفت: آمارهای مربوط به ایران و جهان نشان می دهد افزایش جمعیت، میزان مصرف انواع فرآورده های سلولزی به ویژه انواع کاغذها رشد فزاینده ای داشته است.

وی افزود: همچنین نیاز فزاینده به محصولات نوین سلولزی و عدم تولید آن در داخل کشور، همواره سبب خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور شده است که این امر لزوم توجه بیشتر به این عرصه را نشان می دهد.

مدیر دفتر برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه در خصوص اعضای هیات علمی این رشته، ‌ امکانات گروه و دانشکده، ‌ برنامه درسی رشته، ‌ سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر رشته ها و تصویب آن در کمیسیون جامع آموزشی توضیحاتی را ارائه کرد.