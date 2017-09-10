افزایش ظرفیت صادراتی نفت خام در جزیره خارگ

سید پیروز موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه، نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های صادراتی نفت در سطح کشور گام‌های خوبی برداشته شده است و شاهد توسعه صادرات هستیم.

وی با اشاره به نوسازی و بهسازی پهلوگاه‌ها، بازوهای بارگیری، خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیره‌سازی و سیستم‌های اندازه‌گیری در پایانه‌های نفتی کشور، اضافه کرد: شرکت پایانه های نفتی ایران با برخورداری از ویژگی‌های به‌روزبودن، چابکی و آمادگی به شرایط ایده‌آلی رسیده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به برخرداری این شرکت از نیروهای توانمند و کارآمد در عرصه صادرات نفت اشاره کرد و افزود: در راستای انجام ماموریت‌های ابلاغی به عنوان آخرین حلقه صادرات نفت خام از همه ظرفیت‌ها بهره خواهیم برد.

صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه نفت

وی از صادرات روزانه حدود دو میلیون بشکه و سالانه ۷۵۰ میلیون بشکه نفت از جزیره خارگ خبر داد و بیان کرد: این میزان صادرات توسط شرکت ملی نفت ایران و با هدف پاسخگویی به مشتریان نفت خام ایران برنامه‌ریزی شده است.

موسوی از آمادگی برای افزایش ظرفیت صادراتی تاسیسات پایانه نفتی خارگ خبر داد و گفت: تلاش ویژه‌ای برای حفظ انسجام و نظم عملیاتی در پایانه‌های نفتی ایران در همه عرصه‌ها داریم.

پهلودهی سالانه ۸۰۰ فروند نفتکش

وی با اشاره به پهلودهی و بارگیری سالانه ۸۰۰ فروند نفتکش در پایانه نفتی خارگ، تصریح کرد: در راستای پهلودهی و جداسازی مناسب نفتکش‌ها، پایانه‌های نفتی خارگ به فناوری‌های روز تجهیز شده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از افزایش ضریب امنیت و ایمنی عملیات دریایی در تمامی شرایط آب و هوایی خبر داد و اضافه کرد: در بدترین شرایط آب و هوایی هم صادرات نفت با بهترین کیفیت و با حجم بالایی انجام می‌شود.