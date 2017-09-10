تسلط ارتش سوریه بر ۴ پایگاه در مرزهای مشترک با اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، نیروهای ارتش سوریه همچنان به سلسله پیشروی های گسترده خود در نبرد با تکفیریها در مناطق مرزی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای سوری موفق شدند در جریان این پیشروی ها بر چهار پایگاه نظامی در مرزهای مشترک با اردن مسلط شوند.

نظامیان سوری در جریان تسلط بر این پایگاه ها شماری از عناصر تکفیری را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر، ارتش سوریه کنترل دو منطقه «المعامل» و «المقابر» در دیرالزور را به دست گرفت.

درهمین حال، گفته می شود که نیروهای سوری عملیات خنثی سازی بمب های کارگذاشته شده در مسیر ارتباطی میان شهر دیرالزور و فرودگاه آن را آغاز کرده اند.