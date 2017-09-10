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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

جدا شدن تانکر بنزین ۳۲ هزار لیتری از کشنده/ حادثه مصدوم نداشت

جدا شدن تانکر بنزین ۳۲ هزار لیتری از کشنده/ حادثه مصدوم نداشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از جدا شدن تانکر بنزین ۳۲ هزار لیتری از کشنده در شهرک حکیمیه واقع در منطقه ۴ تهران خبر داد و گفت: این حادثه هیچ مصدومی نداشت.

 جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۹ و ۵۸ دقیقه صبح امروز موضوع احتمال واژگونی یک تانکر بنزین در شهرک حکیمیه، بلوار بابائیان به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ۴ ایستگاه سازمان آتش نشانی در محل حاضر و در کنار عوامل ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۴ امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به نقص فنی تانکر بنزین اظهارکرد: تانکر بنزین که حاوی ۳۲ هزار لیتر بنزین بود، دچار نقص فنی شده و تانکر از کشنده جدا شده بود.

ملکی ادامه داد: در این شرایط، تانکر به روی سطح آسفالت مستقر شده بود و در این شرایط احتمال نشت بنزین وجود داشت.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور ایمن سازی محیط خاطرنشان کرد: یک دستگاه جرثقیل سنگین آتش نشانی در محل حاضر و با احتیاط کامل، تانکر به روی کشنده قرار داده شد. پس از آن، با ایمن سازی‌های لازم، تانکر از محل خارج شد.

وی با ارائه هشداری مبنی بر افزایش حوادث مشابه جدا شدن تانکر از کشنده افزود: چندی پیش نیز در بزرگراه چمران شاهد جدا شدن تانکر از کشنده بودیم و در این شرایط لازم است نظارت‌های بیشتری بر این خودروها که می‌توانند منجر به حوادث بسیار خطراناکی شوند، صورت گیرد.

کد مطلب 4082846

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