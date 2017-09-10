پهپاد زیر آبی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان دانشگاه جان هاپکینز یک هواپیمای بدون سرنشین ساخته اند که علاوه بر پرواز در آسمان، زیر آب نیز حرکت می کند.

محققان حوزه روباتیک برای ساخت پهپاد که Flying Fish نام گرفته، ۲ سال و نیم وقت صرف کرده اند. پهپاد مذکور به وسیله یک موتور و پروانه زیر آب حرکت می کند. پروانه مذکور هنگام پرواز با سرعت زیادی حرکت می کند اما زیر سطح آب از سرعت آن کاسته می شود.

هدف اصلی محققان آن است که هواپیمای بی سرنشین با سرعت ۴۸ کیلومتر برساعت وارد آب شود و به وسیله حسگرهای مختلف دوربین اطلاعات زیست محیطی را جمع آوری کند. در مرحله بعد این پهپاد باید به مرکز عملیات بازگردد.