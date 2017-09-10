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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

پهپاد زیر آبی ساخته شد

پهپاد زیر آبی ساخته شد

محققان دانشگاهی یک پهپاد زیرآبی ساخته اند. این پهپاد می تواند به وسیله حسگرهای مختلف از جمله دوربین اطلاعات زیست محیطی را جمع آوری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان دانشگاه جان هاپکینز یک هواپیمای بدون سرنشین ساخته اند که علاوه بر پرواز در آسمان، زیر آب نیز حرکت می کند.

محققان حوزه روباتیک برای ساخت پهپاد که Flying Fish نام گرفته، ۲ سال و نیم وقت صرف کرده اند. پهپاد مذکور به وسیله یک موتور و پروانه زیر آب حرکت می کند. پروانه مذکور هنگام پرواز با سرعت زیادی حرکت می کند اما زیر سطح آب از سرعت آن کاسته می شود.

هدف اصلی محققان آن است که هواپیمای بی سرنشین با سرعت ۴۸ کیلومتر برساعت وارد آب شود و به وسیله حسگرهای مختلف دوربین اطلاعات زیست محیطی را جمع آوری کند. در مرحله بعد این پهپاد باید به مرکز عملیات بازگردد.

کد مطلب 4082932
شیوا سعیدی

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