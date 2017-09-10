مشهد و اطراف آن ظرفیت ایجاد شهرستان های جدید را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد که در فرمانداری این شهر برگزار شد با اشاره به مشکلات موجود در ساختار اداری مشهد اظهار کرد: مشهد و اطراف آن ظرفیت دوتا سه استان جدید را می تواند داشته باشد تا جمعیت بهتر سامان دهی شود و بتواند فضای شهری خود را بهتر مدیریت کند.

وی افزود: در سال ۹۵ بیش از ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زائر به مشهد آمدند که حداقل دو میلیون نفر از آن ها خارجی بودند و این موضوع در بحث مدیریتی بار اضافی برای یک مسئول محسوب می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ابراز کرد: واقعیت این است که ساختار اداری،تقسیماتی و انسانی مشهد متناسب با حجم خدمات مورد نیاز نیست. ما حداقل ۸ درصد جمعیت کشور را داریم و به لحاظ دریافت اعتبار هیچ گاه اعتبار ما از مرز ۶ درصد بالاتر نرفته است.

وی با اشاره به ساختار اداری پیچیده موجود در مشهد تصریح کرد:ساختار اداری ما از قضا ضعیف تر از ساختار اداری سایر شهرستان هاست. در شهرستان های ما یک ساختار اداری تعریف شده وجود دارد و رابطه ها و مسئولیت ها انسجام کامل دارند اما در مشهد با وجود پیجیدگی های بسیار زیادی که وجود دارد متاسفانه ارتباطات به نوعی دچار ابهام است و این موضوع به مشهد ضربه وارد می کند.

حسینی ضمن تشریح مشکلات و مسائل موجود در مشهد گفت :ما زمانی تلاش می کردیم که بگوییم مشهد شهری ملی است و امروز همه این موضوع را پذیرفته اند اما مسئله این است که با توجه به این موقعیت بین المللی نتوانسته ایم ساختار اداری و تقسیماتی درستی را برای مشهد تعریف کنیم.

وی ادامه داد: در شهری با این تعداد زائر و مسافر با مشکل بافت های فرسوده مواجه هستیم چراکه در حال حاضر سه هزار هکتار از بافت های فرسوده استان در مشهد قرار دارد که به دلیل عدم دخالت های موثر به بحران تبدیل شده است و بحران های زیادی هم چون ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، بحران آب و مشکل سکونت گاه های غیر رسمی افزوده شده است.

وی افزود:در حال حاضر یک میلیون و چهارصد هزارسکونتگاه غیر رسمی در مشهد وجود دارند که جعیتی غیر رسمی است و خدمات ویژه ای را می طلبد.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تاکید به اینکه نگاه آنسوی مرزی ها به ایران هم طرفداران انقلاب اسلامی و هم معاندین است گفت: وجود ۱۲۰ هزار نفر از اتباع بیگانه و مرز مشرک با کشور های همسایه شرایط امنیتی ویژه ای را می طلبد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر نقش تاثیر گذار مسئولان در سامان دهی شهرها افزود: وظیفه داریم که کارهای مرتبط با ارتقا ساختار تقسیماتی را پیگیری کنیم اما امروز آنچه که اهمیت دارد این است که تلاشمان را بر دو موضوع اساسی که ایجاد سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی است، متمرکز کنیم.

حسینی با بیان اینکه بانک جهانی ۶ نوع سرمایه مطرح می کند که سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین آن هاست ابراز کرد: امروز در خراسان ۹۴۰ تشکل غیر دولتی داریم که در ۲۱ عرصه فعالیت می کنند که باید به آنها توجه شود.