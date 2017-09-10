استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای ارتباط مستمر با زائران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضاء کاروانهای زیر سایه خورشید که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید به اینکه کاروانهای زیر سایه خورشید باید از نوآوری، خلاقیت و پویایی برخوردار باشند اظهار کرد: یکنواختی در برنامهها و فرآیندها پسندیده نیست، برنامههای کاروانهای زیر سایه خورشید باید از خلاقیت، پویایی و نوآوری برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه لازم است دبیرخانه دائمی کاروانهای زیر سایه خورشید تشکیل شود افزود: اهمیت و اثرگذاری این کاروانها به گونهای است که در طول سال باید برای آن برنامه ریزی کرد به همین منظور ما موافق تشکیل دبیرخانهای دائمی برای آن هستیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضاء کاروانهای زیر سایه خورشید را به مطالعه درباره اقلیم و فرهنگ مردم محل اعزام توصیه و اظهار کرد: اهمیت دارد که کاروانهای زیر سایه خورشید با مطالعه و شناخت نسبت به جغرافیا، اقلیم و فرهنگ مقصد، نسبت به آغاز سفر خود اقدام کنند.
وی در ادامه بر لزوم استفاده از تجربیات کاروانهای اعزامی زیر سایه خورشید تأکید و عنوان کرد: امروزه مدیریت دانش به عنوان ابزاری کارآمد برای بهبود و ارتقاء عملکرد فرآیندها مطرح است، در همین رابطه مدیریت دانش باید در خصوص کاروانهای زیر سایه خورشید مورد توجه قرار گیرد؛ در این مدیریت تجربیات مؤثر و مفید توام با خلاقیت نیروهای انسانی مورد توجه است.
رئیسی افزود: از تجربیات اعضاء کاروانهای زیر سایه خورشید میتوان به عنوان یک سند قابل اعتماد برای اعزام اثر بخشتر این کاروان در آینده استفاده کرد.
وی با بیان اینکه کاروانهای زیر سایه خورشید میتوانند اشاعه دهنده فرهنگ رضوی در سراسر کشور باشند ابراز کرد: این طرح میتواند به عنوان یک فرآیند مؤثر در تمام شئون زندگی دلدادگان به حضرت رضا علیهالسلام مطرح باشد، مقوله زیارت نیز در سیر زندگی زائر به هیچ عنوان یک فرآیند پروسهای نیست، بلکه زیارت امری پرسهای است که میتواند در سراسر زندگی زائر جاری و ساری باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه زیارت متن زندگی یک انسان سالک و با تقوا است نه حاشیه بیان کرد: کاروانهای زیر سایه خورشید میان دلدادگان و عاشقان به ساحت نورانی امام علی بن موسی الرضا علیهالسلام در سراسر کشور و مضجع مطهر این امام همام ارتباط برقرار میکند.
وی ابزارهای ارتباطی نوین را در ارائه خدمات و ارتباط مؤثر با زائران ضروری معرفی و اضافه کرد: حفظ تداوم ارتباط با زائران و همچنین برقراری ارتباط دوطرفه با هدف گسترش فرهنگ رضوی با امکانات و زیرساختهای فضای مجازی و سایبری اهمیت بسیار بالایی دارد و این ابزارها بسترهای تبلیغی مناسبی هستند که باید از آنها بگونهای شایسته بهره برد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه جریان ارتباط با زائران باید مستمر باشد، ابراز کرد: امروز تبلیغ نیازمند تخصص است، تبلیغ تخصصی با پشتوانه علمی بالا میتواند بر مخاطب اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
رئیسی در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی برای تبلیغ و ایجاد ارتباط میان محبان اهل بیت علیهم السلام با حرم مطهر رضوی تأکید و تصریح کرد: فضای مجازی و ابزارهای نوین عرصهها و بسترهای تبلیغی مناسبی هستند که باید از آنها بگونهای شایسته بهره برد.
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