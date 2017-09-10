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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی:

۶ اثر به سومین جشنواره تئاتر جوان خراسان شمالی راه یافت

۶ اثر به سومین جشنواره تئاتر جوان خراسان شمالی راه یافت

بجنورد- معاون امور هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از راه‌یابی ۶ اثر به  سومین جشنواره تئاتر جوان(کوتاه) خراسان شمالی خبر داد.

ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش‌های «ستاره‌ها به هم چشمک می‌زنند» به کارگردانی «ستاره پس افکن»، «قوی‌تر» به کارگردانی «امیررضا فدایی» و «د- ج» به کارگردانی «محدثه مکرمی» ازجمله آثار راه‌یافته به مرحله  نهایی سومین جشنواره تئاتر جوان استان است.

حیدری افزود: «تنها خدا حق دارد بیدارم کند» به کارگردانی «نازنین آریامند»، «بازی آخر» به کارگردانی «عظیم الهی» و «هشت دقیقه تو کتم نمی‌ره» به کارگردانی «ابوالفضل اکبری» هم در زمره دیگر آثار نمایشی است.

وی تصریح کرد: هیئت انتخاب آثار دوازدهمین جشنواره تئاتر استان متشکل از زکریا شیرمحمد زاده، ابوالقاسم یزدانی و احسان کمالی  پس از بازبینی ۲۶ اثر از تاریخ دوازدهم تا سیزدهم شهریورماه ۶ نمایش را بدون اولویت به دبیرخانه جشنواره معرفی کردند.

وی عنوان کرد: نمایش «هشت دقیقه تو کتم نمی‌ره» » به کارگردانی «ابوالفضل اکبری» از شهرستان گرمه مشروط  به بازبینی مجدد شده است.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: سومین جشنواره تئاتر جوان(کوتاه) استان هم‌زمان با دوازدهمین جشنواره تئاتر استان  از تاریخ ٢٥ تا ۲۷ شهریورماه به دبیری امین فرحی، مسئول انجمن نمایش استان در بجنورد برگزار می‌شود.

کد مطلب 4082966

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