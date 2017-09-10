۶ اثر به سومین جشنواره تئاتر جوان خراسان شمالی راه یافت

ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشهای «ستارهها به هم چشمک میزنند» به کارگردانی «ستاره پس افکن»، «قویتر» به کارگردانی «امیررضا فدایی» و «د- ج» به کارگردانی «محدثه مکرمی» ازجمله آثار راهیافته به مرحله نهایی سومین جشنواره تئاتر جوان استان است.
حیدری افزود: «تنها خدا حق دارد بیدارم کند» به کارگردانی «نازنین آریامند»، «بازی آخر» به کارگردانی «عظیم الهی» و «هشت دقیقه تو کتم نمیره» به کارگردانی «ابوالفضل اکبری» هم در زمره دیگر آثار نمایشی است.
وی تصریح کرد: هیئت انتخاب آثار دوازدهمین جشنواره تئاتر استان متشکل از زکریا شیرمحمد زاده، ابوالقاسم یزدانی و احسان کمالی پس از بازبینی ۲۶ اثر از تاریخ دوازدهم تا سیزدهم شهریورماه ۶ نمایش را بدون اولویت به دبیرخانه جشنواره معرفی کردند.
وی عنوان کرد: نمایش «هشت دقیقه تو کتم نمیره» » به کارگردانی «ابوالفضل اکبری» از شهرستان گرمه مشروط به بازبینی مجدد شده است.
معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: سومین جشنواره تئاتر جوان(کوتاه) استان همزمان با دوازدهمین جشنواره تئاتر استان از تاریخ ٢٥ تا ۲۷ شهریورماه به دبیری امین فرحی، مسئول انجمن نمایش استان در بجنورد برگزار میشود.
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