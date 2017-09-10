اعدام قاتل«آتنا» تایید شد

غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل آتنا اصلانی در دیوان عالی گفت: صبح امروز حکم قاتل آتنا در دیوان به تأیید رسید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: این پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شد و به دلیل ابعاد خاص، این پرونده بسیار سنگین بود اما قضات دیوان عالی به طور فوق العاده به آن رسیدگی کردند.

به گزارش مهر، آتنا اصلانی دختر هفت‌سالهٔ ایرانی اهل پارس‌آباد بود که در ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ به قتل رسید. چهارم شهریور و پس از چهار ساعت بررسی فشرده اتهامات وارده به قاتل آتنا اصلانی دختر خردسال پارس‌آبادی اولین جلسه دادگاه با احراز قتل توسط متهم خاتمه یافت.

رئیس دادگاه کیفری یک استان اردبیل بعد از ظهر شنبه در پی خاتمه جلسه دادگاه قاتل آتنا اصلانی و در جمع خبرنگاران به حضور خانواده مقتول آتنا اصلانی و همچنین خانواده قاتل اشاره کرد و گفت: تمامی عناوین مجرمانه مطرح شده بررسی شد.

امیر اصلان حسینیان تصریح کرد: این دادگاه برای بررسی اتهامات کفایت کرده و تجدید نخواهد شد؛ در هفته آینده نیز حکم قاتل صادر می شود.

وی در خصوص نتیجه بررسی ارتکاب به قتل دو زن دیگر توسط قاتل اضافه کرد: ارتکاب به یک قتل محرز شده و ارتکاب به قتل دوم در دست بررسی بوده و پرونده آن فعلا مفتوح است.