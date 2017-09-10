سکانداری فرمانداری شهرستان اهر به «زاهد محمودی» می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتصاب سید محمد عابدی فرماندار سابق شهرستان اهر به سمت معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی، بعد از مطرح شدن افراد مختلف به عنوان فرماندار شهرستان اهر، بالاخره زاهد محمودی فرماندار فعلی شهرستان جلفا به عنوان فرماندار جدید شهرستان اهر انتخاب شد.

بر اساس اعلام صورت گرفته عصر امروز مراسم تودیع سید محمد عابدی فرماندار سابق شهرستان اهر و معارفه زاهد محمودی فرماندار جدید شهرستان اهر در جلسه شورای اداری این شهرستان با حضور مسئولان استان آذربایجان شرقی و شهرستان اهر برگزار می شود.

زاهد محمودی فرماندار جدید شهرستان اهر متولد سال ۱۳۵۲ در شهرستان خلخال و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است که در سوابق اجرایی خود در وزارت کشور به عنوان فرماندار سابق شهرستان جلفا، بخشداری بخش‌های خداآفرین و مرکزی جلفا و سال‌ها به عنوان کارشناس تحقیقات سیاسی و کارشناس کارگزینی، مالی و اداری در استانداری آذربایجان‌شرقی خدمت کرده است.

گفتنی است سید محمد عابدی فرماندار سابق شهرستان اهر در شهرستان های مختلف استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی در سمت های مختلف کار کرده و در دولت یازدهم به عنوان فرماندار شهرستان های سراب و اهر در استان آذربایجان شرقی خدمت می کرد و در حال حاضر نیز از یک ماه پیش به عنوان معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی انتصاب شده است.