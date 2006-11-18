به گزارش خبرنگار مهر، خبرهایی که در زمان پیش تولید و سپس تولید این سریال منتشر شد، حاکی از تولید مجموعه ای فاخر و جذاب بود که می تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. پخش تیزرهای تلویزیونی سریال هم که در منطقه ای سرسبز و خوش آب و هوا گرفته شده بود احتمال بالا بودن کیفیت سریال را قوت می بخشید، اما وقتی سریال روی آنتن رفت نه تنها در جذب مخاطب موفق نشان نداد، بلکه تعداد بینندگانی که سابقه ذهنی خوبی از کارگردان داشتند، رفته رفته آن را رها کردند.

لیالستانی در ساخت سریال شیوه ای خاص دارد که به جریان سیال ذهن نزدیکتر است. داستان از سیر کلاسیک و منطقی چندانی برخوردار نیست و به فراخور مضمون از زمانی به زمانی دیگر به صورت ناگهانی تغییر جهت می دهد یا حتی موضوعی را نیمه کاره رها می کند و سراغ قصه ای دیگر می رود. در این شیوه آنچه اثر را منسجم می سازد اندیشه بلندی است که در پس تصاویر وجود دارد و همانند پازل آرام آرام در ذهن مخاطب نقش می بندد. این کارگردان با استفاده از همین شیوه موفق شد سریال "آواز مه" را تولید کند که تا حدودی هم موفق بود.



تجربه دوم این کارگردان در ساخت "بوی گل های وحشی" برخلاف تجربه اول موفق نبود. برای اینکه وی به بیان انتزاعی موضوع بسیار وابسته شد و همین مسئله شالوده داستان را به شکل جدی دچار مشکل ساخت. به همین خاطر هر بیننده ای که بیش از دو قسمت این سریال را تماشا کند، در یافتن خط سیر داستان یا پیدا کردن مفهوم در زیرساخت دچار پراکندگی ذهن می شود و به همین خاطر آن را رها می کند. این موضوع درباره بینندگانی که به صورت موردی با سریال همراه می شوند بدتر است.



بر اساس آنچه از سوی دست اندرکاران این سریال در زمان ساخت اثر ارائه شده بود، مجموعه تلویزیونی "بوی گل های وحشی" روشی برای بیان و ترسیم زندگی عده ای از اهالی یک روستاست که در عین صمیمیت به نقد و تحلیل شخصیت و زندگی یکدیگر می پردازند. به نحوی که از دل یک داستان، داستانی دیگر سر برمی آورد. این نوشته مشخص می کند که حتی سازندگان اثر نتوانسته اند خط موضوعی یا داستانی معینی را بیان کنند!



در این سریال شخصیت ها نام های متفاوت و عجیب دارند که کوهیار، پهلوان، زن پهلوان، آغوزچکی، لیلی، شیرین، پدر کوهیار، پاشاکی و پدر آغوزچکی از آن جمله اند. این عناوین در ظاهر نشان از تمایل سازنده به بیانی نمادین دارد و هر کدام از این شخصیت ها صفاتی دارند که بر اساس آن به عنوان نماینده یکی از اقشار جامعه شناخته می شوند. اما حقیقت اینجاست که این بیان نمادین به اندازه ای گنگ است که نه تنها مخاطب عام با آن ارتباط برقرار نمی کند، مخاطب خاص هم نمی تواند درک کامل و درستی از موضوع داشته باشد.



یک نکته در مورد این سریال بسیار مشخص است؛ اینکه هدف گذاری اثر برای جذب مخاطب به هیچ وجه مشخص نیست. بر اساس وظیفه کلی که بر عهده شبکه دو سیما قرار گرفته، این شبکه باید به گونه ای عمل کند که مخاطب عام را در بستر طرح مسائل وابسته به فرهنگ و هنر جذب کند. اما شیوه پرداخت و داستانپردازی سریال به اندازه ای از این ویژگی دور است که انگار برای این پخش از این شبکه ساخته نشده است.



خسرو شکیبایی، جمشید مشایخی، ثریا قاسمی، رضا فیض نوروزی ، ستاره اسکندری، فقیهه سلطانی، رحیم نوروزی، رضا سعیدی، داریوش اسدزاده و علیرضا اوسیوند تعدادی از بازیگران این سریال هستند. هر کدام از این نقش پردازان به اندازه ای حرفه ای و شناخته شده اند که به تنهایی قادر به جذب مخاطبین زیادی هستند. اما این افراد طوری در این سریال به کار گرفته شده اند که هیچ نشانی از قدرت نقش پردازی و خلق شخصیت را نشان نمی دهند و به نوعی همه بازیگران در سطحی متوسط به ارائه کاراکتر مورد نظر خود پرداخته اند.



مجموعه تلویزیونی "بوی گل های وحشی" به نوعی سعی کرده از مضامین طنز استفاده کند تا به نوعی شکل بیانی پیچیده و عجیب قصه تلطیف شود و بینندگان حداقل از این طریق با سریال ارتباط برقرار کنند. اما سریال در این زمینه هم ناموفق عمل می کند و میان آنچه هست و آنچه باید باشد فاصله ای عمیق دارد. این سریال اثری مشوش و در هم است که مشخص نیست سازندگان آن به دنبال ارائه اثری بر اساس شیوه پرداخت جریان سیال ذهن هستند یا خود در تار و پود قصه ای که بافته اند، عنان کار را از دست داده اند.