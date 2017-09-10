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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

رئیس پلیس راه استان قزوین:

واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در قزوین دو کشته بر جای گذاشت

واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در قزوین دو کشته بر جای گذاشت

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در محور لاین جنوبی آزاد راه «قزوین –زنجان» دو نفر کشته برجای گذاشت.

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر یک مورد واژگونی خودرو در لاین جنوبی آزادراه «قزوین – زنجان» محدوده روستای «شید اصفهان»، بلافاصله واحد گشت پلیس راه جهت بررسی در محل حادثه حاضر شد.

وی ادامه داد: در این حادثه متاسفانه راننده و سرنشین خودرو بر اثر شدت جراحات وارده فوت شدند.

سرهنگ بیگلری افزود: کارشناسان تصادفات علت این حادثه را بی احتیاطی راننده وانت نیسان ناشی از خستگی اعلام کردند.

وی به رانندگان توصیه کرد با رعایت سرعت مطمئنه و هوشیاری کامل در سطح جاده رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

کد مطلب 4082991

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