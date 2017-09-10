۴۰ کارفرمای متخلف در شهرستان آبیک شناسایی شدند

حسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استفاده از اتباع خارجی درشهرستان آبیک اظهارداشت: کارفرمایان متخلف در پی این تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود:باتوجه به پیگیری وبازرسی های قانونی انجام شده از کارگاهها و واحدهای تولیدی شهرستان آبیک تاکنون ۴۰ کارفرمای متخلف در خصوص به کارگیری اتباع خارجی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

بابایی یادآورشد: در ۵ ماهه امسال بیش از ۲۵۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و کارگاههای شهرستان آبیک صورت گرفته و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: برابر ماده ۱۲۰ قانون کاراتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آئین نامه های مربوط، پروانه کار دریافت کنند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستا ن آبیک اظهارداشت: شهرستان آبیک در ردیف مناطق ممنوعه برای حضور اتباع بیگانه برای کار محسوب می شود که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کارفرمایان در به کارگیری اتباع خارجی برابر مقررات با آنان رفتار شده و اعمال قانون خواهد شد.

وی به مجازاتهای پیش بینی شده درقانون درخصوص کارفرمایان متخلف اشاره کرد و گفت:بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا کسانی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند ودر مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

بابایی اضافه کرد: همچنین باتوجه به بند(ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بکار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز برای هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.