به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی گفت: بدون تردید تعداد فارغ‌التحصیلان و مهندسان ما در مقایسه با شاخص‌های جمعیتی و GDP (تولید ناخالص داخلی) از جوامع توسعه یافته بیشتر است، اما علت اینکه دوران گذار ما به سمت توسعه اینقدر طولانی است به سواد و مهارت برمی‌گردد. امیدوارم بتوانیم این خلاءها را پر کنیم.

وی با بیان اینکه دانشجویان بدون کسب مهارت لازم وارد بازار کار می شوند و مسئله اصلی در کشور سواد و مهارت است، ادامه داد: کدام متغیرها می‌توانند تحصیلات را به سمت سوادی ببرند که بتواند وضع جامعه را بهتر کند و آسیب های اجتماعی کاهش یابد؟ امروز باید به جامعه با سواد هم فکر کنیم.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم «تکنولوژی» خودش را به زندگی ما تحمیل کرده است گفت: وقتی سواد استفاده از دیجیتال را نداشته باشیم، مصرف ما در فضا و محیط مجازی به انحراف می‌رود. این تکنولوژی چه بخواهیم و چه نخواهیم خودش را به زندگی ما تحمیل کرده است. چگونه باید از این محیط برای آموزش برتر استفاده کنیم؟ نگاه انتقادی به فضای مجازی دارم و باید درست استفاده کردن از آن را بدانیم.



ربیعی ادامه داد: امروز فرزندانی پر از وسعت اطلاعات داریم ولی بسیار کم عمق هستند. فضای دیجیتال عمق سواد را کم و وسعت اطلاعات را زیاد کرده است. شور معلمی و آموختن در فضای دیجیتالی وجود ندارد. میان خواندن رمان، دیدن فیلم آن در سینما و حتی دیدن آن در تلویزیون با یکدیگر تفاوت وجود دارد و احساس کودک از خواندن ژول ورن و رفتن به عمق دریا و ماه با دیدن فیلم آن بسیار متفاوت است. بارها فیلم بینوایان را دیده‌ایم، اما خواندن آن مزه دیگری داشت. دیجیتال دارد این مزه را از ما می گیرد.



وی با بیان اینکه تلفن های همراه عامل زندگی‌های بی مزه شده است و در عصر بی مزگی به سر می بریم، گفت:احساسی که کودکان امروز با خواندن قصه ها در فضای دیجیتال دارند با زمان ما متفاوت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تلویزیون ما را تنها کرد، اما امروز هر کودکی یک تبلت به دست دارد. گوشی های تلفن همراه ما را به طور عجیبی تنها کرده است و همین تلفن های همراه عامل زندگی‌های بی مزه شده است و در عصر بی مزگی به سر می بریم.