فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه "تهران امروز" که از امروز به جمع روزنامه های سراسری کشور پیوسته، در صفحه سینمائی خود گزارشی اختصاصی از طرح پیشنهادی مجمع فیلمسازان دارد با عنوان "کنفدراسیون تهیه کنندگان، یک بستر، چند رؤیا".

صفحه فرهنگ و هنر روزنامه "تهران امروز"

در ستون نقد فیلم هم مطلبی بر فیلم "چه کسی امیر را کشت؟" دارد با عنوان "انعطاف پذیری ذائقه عمومی". در صفحه تئاتر "تهران امروز" هم نگاه به "دنیای زن ها" به کارگردانی حسین سحرخیز با عنوان "نقد تفکر فمینیستی در ایران" و نگاهی به روند تئاتر مخاطب پسند و تئاتر مخاطب گریز عنوان مطلب تحلیلی جذاب در این باب است.

صفحه پایانی این روزنامه نوپا هم تغییر نکردن بودجه هشت میلیاردی تئاتر از طرف وزیر ارشاد در پی اعتراض اهالی تئاتر را خبر اول خود قرار داده است. خبر جالب "کمانچه کیهان کلهر در فیلم کاپولا" عنوان خبر برجسته ای در این صفحه است که به عنوان دومین همکاری بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد خود را به "سالن هائی که سینما نیستند" اختصاص داده که گزارش اختصاصی این روزنامه از اکران فیلم های سینمائی در فرهنگسراهاست. خبر برجسته دیگری از این صفحه گشایش جشنواره تسالونیکی یونان است که هفته پیش حضور "عصر جمعه" مونا زندی حقیقی در این جشنواره در خبرها انعکاس پیدا کرده بود. این خبر با حضور "چهارشنبه سوری" اصغر فرهادی تکمیل شده است.

ستون "چهره روز" امروز اختصاص به اصغر فرهادی دارد با عنوان "گام زدن بر مدار موفقیت". صفحه سوم این روزنامه سینمائی حرف های علی معلم در مورد تغییرات اساسنامه خانه سینما را خبر اول خود قرار داده و در ادامه "قدرانی روزنامه الصباح عراق از نیکی کریمی" را برجسته کرده است.

"زندگی و فیلم های جمشید مشایخی به روایت خودش" عنوان مطلبی مفصل از زبان این بازیگر است از اجرای نمایشنامه هائی در"پارچین" تا "یک بوس کوچولو". صفحه سینمای جهان هم با مطلب مفصل "اسکار بازیگری 2007 تعلق می گیرد به ..." نامزدهای احتمالی اسکار نقش اصلی و مکمل را انعکاس داده؛ البته بدون ذکر منبع این خبر که خبرگزاری مهر است. مطلبی درباره فیلم پر سر و صدای "بورات" با عنوان "آره، به تو می خندم!" خبر برجسته دیگر این صفحه است.

درصفحه فرهنگ و هنر بانی فیلم خبر برگزاری آئین تجلیل از تشویقی های کتاب سال و خادمان نشر با عنوان "صفار هرندی: اهل قلم خود بررسی کتاب هایشان را انجام می دهند" خبر اول قرار گرفته و در ادامه هم خبر برگزاری جشن تولد 120 سالگی ملک الشعرا بهار انعکاس پیدا کرده است.

اولین روزنامه سینمائی کشور عنوان اول صفحه تئاتر خود را به سخنان وزیر ارشاد در مورد بودجه تئاتر اختصاص داده با عنوان "7 میلیارد و ششصد میلیون تومان، بودجه تئاتر تغییر نکرده است." در صفحه تلویزیون هم گزارشی مفصل از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" با عنوان "بازسازی دوره تجددد ایران زمین در قاب تصویر" انعکاس پیدا کرده است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه فرهنگ و هنر گفتگوئی با مرتضی احمدی دارد با عنوان "بیکار شوم، می میرم" و در ستون لانگ شات هم رازهای ساخت فیلم "پنج" کیارستمی را با عنوان "دوربین را روشن کردم و خوابیدم" پرداخته که به نظر مطلبی جذاب و خاص می آید. در صفحه پایانی هم سخنان وزیر ارشاد در مراسم دهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس با عنوان "به کتاب دفاع مقدس آن طورکه شایسته بود، نپرداخته ایم" خبر اول قرار گرفته است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر در بررسی یک موضوع، شیمیائی ها در سینمای ایران را با عنوان "غرامت مضاعف" مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در ادامه نگاهی به فیلم "میم مثل مادر" ساخته رسول ملاقلی پور دارد با عنوان "در تکاپوی یک انتخاب." صفحه دوم فرهنگ و هنر این روزنامه به بهانه انتشار کتاب سفر شخصی با مارتین اسکورسیزی مطلبی را تحت عنوان "فیلم ها به من نگاه می کنند" انعکاس داده که یک مطلب تألیفی است. در صفحه پایانی هم گزارشی از چهارمین روز برگزاری هفته کتاب مطلب غیرتکراری این صفحه است.

روزنامه "ابتکار" در صفحه پایانی خود به چند خبر مشترک با سایر روزنامه ها پرداخته که حرف های بهروز غریب پور با عنوان "بهترین گونه نمایشی کودک، موزیکال است" به نقل از ایکنا، مجموعاً حضور این صفحه را زیر سئوال می برد.

"کارگزاران" در صفحه هنر دیداری با مرتضی احمدی پیشکسوت بازیگری دارد با عنوان "تنها دلخوشی ام فوتبال است" و در صفحه پایانی هم به نمایش "نیوه مانگ" همزمان با بزرگداشت موتزارت در اتریش اشاره داشته است.

روزنامه "اعتماد ملی" در صفحه تئاتر و تلویزیون گفتگوئی مفصل با محبوبه بیات دارد با عنوان "تئاتر بی پناه مانده است" و در ادامه هم گزارشی از تمرین نمایش "سمفونی درد" به نویسندگی و کارگردانی حسین پاکدل را انعکاس داده است. در صفحه ادب و هنر هم استقبال خوب دانشجویان از اولین جشنواره "عکس یادگاری دانشجوئی" را خبر اول خود قرار داده با عنوان "زاهدان، شهر عکس های یادگاری شد". "بزرگداشت چهلمین روز درگذشت عمران صلاحی" عنوان خبر برجسته دیگر این صفحه است.

"همشهری" در صفحه تئاتر گزارش نشست رسانه ای نمایش "قصه تلخ طلا" در تئاتر شهر را با عنوان "ضایعات فرهنگی جبران ناپذیر است" خبر اول قرار داده است. در ادامه حرف های بابک محمدی کارگردان نمایش "کمدی درام های خانوادگی" با عنوان "نمی خواهیم مردم را بخندانیم" انعکاس پیدا کرده است.

در صفحه شهر تماشا سومین بخش از آسیب شناسی سینمای ایران ـ ژانرهای گمشده با عنوان "سینمای فاجعه، تکان دهنده و عبرت آموز" انعکاس پیدا کرده است. در صفحه ادب و هنر هم معرفی برگزیدگان کتاب سال دفاع مقدس با عنوان "دومی ها و سومی ها در غیاب اولی ها تقدیر شدند" عنوان خبر اول قرار گرفته است.

روزنامه "آینده نو" در صفحه سینما نقدی بر فیلم "تقاطع" ابوالحسن داودی را چاپ کرده که مولف آن گروه چشمه است و حرف ها و ادعاهای جالبی را مکمل اولین نقدشان کرده اند! ستون چهره روز در صفحه پایانی هم اختصاص به جمشید مشایخی و حافظ خوانی این بازیگر و کیوان ساکت تکنواز "ایستاتیس" دارد که برای پیداکردن ربطش حتماً این ستون را مطالعه کنید.

"جوان" در صفحه سینما و تئاتر نقد نشریه پریمیر درباره فیلم "شعله ور" جدیدترین ساخته فیلیپ نویس را با عنوان کلیشه ای "دو فیلم با یک بلیت" انعکاس داده و در ادامه یادداشتی بر نمایش "جنگ در طبقه سوم" نوشته پاول کوهرت به کارگردانی مصطفی عبداللهی را با عنوان "عالمی دیگر باید ساخت" مورد توجه قرار داده است. صفحه پایانی هم به ذکر چند خبر مشترک پرداخته که در این میان "برگزیدگان جشنواره قرآنی تسنیم" که روز پنجشنبه برگزار شد به نسبت برجسته تر است.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه به وجه همزمانی پخش مجموعه "کتابفروشی هدهد" با هفته کتاب پرداخته که به نوعی این خبر تکراری هفته گذشته را احیا می کند. در صفحه رادیو و تلویزیون هم گزارشی مفصل از پشت صحنه این مجموعه با عنوان "قصه ای ساده با آدم های معمولی" را منعکس کرده است. سخنان رئیس مجلس در مراسم اختتامیه جشنواره تسنیم با عنوان "ابتکار قرآنی رادیو جوان ستودنی است" عنوان خبر برجسته صفحه پایانی این روزنامه است.

"آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر به گزارش چند اختتامیه و ... پرداخته که همه خبرها مشترک با روزنامه های دیگر هستند و در این میان رفتن شهلا ریاحی و پانته آ بهرام مقابل دوربین کیارستمی برای مستند "معصومیت تماشاگران سینما" خبری برجسته و خاص است. این روزنامه در صفحه هنری خود خبر "تجلیل از مشایخی در شب حافظ" را خبر اول قرار داده و در ادامه هم به جشن تولد 120 سالکی ملک الشعرا بهار پرداخته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگوئی با استیون کینگ دارد با عنوان "می خواهم کابوس هایم را با شما تقسیم کنم!" و در ادامه هم گزیده ای از فصل اول رمان "داستان لیزی" نوشته استیون کینگ را انعکاس داده است. در صفحه پایانی هم خبر "کازینو رویال" رکورد فروش روز اول را شکست خبر اول قرار گرفته و در ادامه هم مطلب "مرد نیک" دژاکام با دغدغه های ایرانی عنوان خبر برجسته دیگر این صفحه است.

روزنامه "ابرار" در صفحه سینمائی گزارشی از اکران سینماهای امریکا دارد با عنوان "تلاش روزنامه نگار قزاقستانی برای تهیه اخبار مستند" و در ادامه هم مطلبی که به فیلم "احیاء مردگان" اسکورسیزی به عنوان اثری فلسفی می پردازد. صفحه آئینه هنر هم گفتگوی آرتور میلر نمایشنامه نویس با اسکات الیوت کارگردان تئاتر را با عنوان "حضور تماشاگر، دلیل اجرای نمایش" انعکاس داده است.

"صاحب قلم" در صفحه فرهنگ و ادب با "جوائز ادبی در ایران، ضعف ها و قوت ها" مطلبی مفصل را به این آسیب شناسی اختصاص داده و در صفحه پایانی با چند خبر مشترک و البته مراسم یادبود عمران صلاحی با عنوان "مدیا کاشیگر: عمران فرزند لایق زبان فارسی و ترکی بود" کار را تمام کرده است.