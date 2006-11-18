اشپیگل از وجود اختلاف میان آلمان و آمریکا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نوشته مجله آلمانی " اشپیگل"، درهفته های گذشته " توماس راب " سخنگوی وزارت دفاع آلمان در تشریح آخرین وضعیت افغانستان و تلاشهای ارتش برلین برای بهبود وضعیت امنیتی در مناطق مختلف این کشور بارها به ایراد سخن پرداخت .

وی به علل موجود درباره عدم حضور نظامی آلمان در مناطق جنوب افغانستان اشاره کرده و از مقامهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) خواست تا از سایر اعضای این سازمان برای حفاظت از مناطق جنوبی این کشور استفاده کنند .

این در حالی است که آلمان از سال 2003 میلادی شمار زیادی از نظامیان خود را به منظور مشارکت در بازسازی افغانستان در این کشور مستقر کرده است .

اشپیگل در ادامه نوشت : آلمان در زمان حمله آمریکا به افغانستان همانند وضعیت عراق در هیچ مرحله ای مشارکت نکرد، اما در قبال دو کشور، آمادگی خود را برای بازسازی اعلام کرد .

به نوشته این نشریه آلمانی، همین موضوع سبب اختلاف نظرهایی میان سیاستمداران آمریکا و انگلیس با آلمان شده است .

" راینر اشتینر " یکی از نمایندگان دموکرات آزاد پارلمان آلمان در این زمینه به اشپیگل گفت : مقامهای آمریکا و انگلیس انتقادهای خود را به طور جزئی در اختیار مقامهای آلمان قرار داده و خواستار تجدید نظر در برخی سیاستها شدند .

این مجله آلمانی در ادامه نوشت : ناتو و دولت آمریکا از مدتها پیش فشارهایی را بر دولت آلمان اعمال کرده تا این کشور را بیش از پیش به حل مسائل موجود در مناطق بحران زدن ترغیب کنند، اما ارتش آلمان اعلام کرده نمی تواند فراتر از حد توان خود عمل کند.

انگلیس و آمریکا خواهان مشارکت و همراهی آلمان در اعمال سیاستهای جنگ طلبانه خود بوده که این موضوع همواره با مخالفت برلین روبرو شده است .

از سوی دیگر دولت آلمان بنا به علل نامعلومی فشارهای آمریکا را رد کرده و خاطر نشان می کند که برای مشارکت در مسائل بین المللی از طرف هیچ دولتی اجبار نشده اند.