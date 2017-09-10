به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پروژه نرم‌افزار چندرسانه‌ای مقتل الحسین(ع) بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور برگزار شد، از تولید نرم افزار چند رسانه‌ای مقتل الحسین(ع) خبر داد و گفت: این نرم افزار پنج‌شنبه هفته جاری با حضور آیت الله العظمی مکارم شیرازی در مرکز تحقیقات علوم کامپیوتر اسلامی نور رونمایی خواهد شد.

علی جباری با بیان اینکه این نرم افزار در هفت محور تولید شده است، ابراز داشت: ایجاد بستر سازی مناسب برای شناخت صحیح قیام عاشورا، عرضه منابع معتبر و مورد وثوق قیام و تاریخ و زندگانی امام حسین(ع) از جمله محورهای نرم افزار مقتل الحسین(ع) است.

وی همچنین‌ پاسخگویی به شبهات قیام امام حسین(ع) و ادب عاشورا و زیارات، اهل‌بیت(ع) و یاران امام حسین(ع) و مبحث عزاداری و سخنرانی را هم از دیگر محورهای این نرم افزار عنوان کرد.

مدیر پروژه نرم‌افزار چندرسانه‌ای مقتل الحسین(ع) همچنین از گنجاندن ۱۰۰ عنوان کتاب در این نرم افزار خبر داد و بیان کرد: این نرم افزار همچنین شامل ۲۳۰ قطعه سخنرانی در ۱۷۰ ساعت است و همچنین شامل مداحی در ۱۲۰ ساعت است.