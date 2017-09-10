به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: طرح تحول سلامت یکی از برنامه‌های خوبی بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شد و با همکاری خوب دولت، مجلس و مردم توانست با موفقیت مرحله نخست را پشت سر بگذارد.

وی افزود: امیدواریم در چهارسال پیش رو نیز شاهد این همراهی برای اجرای مرحله بعدی این طرح باشیم.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: در همین راستا دولت اعتبارات خوبی را برای بیمه سلامت برنامه ریزی کرده است.

حریرچی تصریح کرد: با این حال تا رسیدن به نقطه مطلوب راه بسیاری است و باید منابع مالیاتی پایدار مانند یک درصد ارزش افزوده یا مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان منتقل شود.

کاهش مصرف سیگار با اخذ مالیات

وی گفت: اگر مالیات سیگار مانند دیگر کشور هادر کشور ما نیز انجام شود هم با کاهش مصرف سیگار و هم موجب پایدار شدن منابع حوزه سلامت میشود.

حریری چی اظهار کرد: ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه سلامت پیش بینی شده و بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان نیر امسال برای طرح‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شده است.

وی افزود: بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان مطالبه ما از شرکت‌های بیمه‌گر است که با اختصاص این بدهی برنامه ریزی شده مطالبات معوقه پرسنل پرداخت شود.