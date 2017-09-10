  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

قام مقام وزیر بهداشت:

وزارت بهداشت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه‌گر طلب دارد

وزارت بهداشت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه‌گر طلب دارد

بوشهر - قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه‌گر طلب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر  اظهار داشت: طرح تحول سلامت یکی از برنامه‌های خوبی بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شد و با همکاری خوب دولت، مجلس و مردم توانست با موفقیت مرحله نخست را پشت سر بگذارد.

وی افزود: امیدواریم در چهارسال پیش رو نیز شاهد این همراهی برای اجرای مرحله بعدی این طرح باشیم.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: در همین راستا دولت اعتبارات خوبی را برای بیمه سلامت برنامه ریزی کرده است.

حریرچی تصریح کرد: با این حال تا رسیدن به نقطه مطلوب راه بسیاری است و باید منابع مالیاتی پایدار مانند یک درصد ارزش افزوده یا مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان منتقل شود.

کاهش مصرف سیگار با اخذ مالیات

وی گفت: اگر مالیات سیگار مانند دیگر کشور هادر کشور ما نیز انجام شود هم با کاهش مصرف سیگار و هم  موجب پایدار شدن منابع حوزه سلامت میشود.

حریری چی اظهار کرد:  ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه سلامت پیش بینی شده و بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان نیر امسال برای طرح‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شده است.

وی افزود: بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان مطالبه ما از شرکت‌های بیمه‌گر است که با اختصاص این بدهی برنامه ریزی شده مطالبات معوقه پرسنل پرداخت شود.

کد مطلب 4083111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها