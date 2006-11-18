ماندگاری در قاب های بی تصویر ؛ بررسی موقعیت ادبیات در جایزه سالانه " چهره های ماندگار "

از نگاه تحلیلگر ادبی مهر ، نام هایی چون : میرجلال الدین کزازی ، محمد علوی مقدم ، منصور رستگار فسایی ، فیروز حریرچی ، امیربانو کریمی ، اصغر دادبه ، مهدی محقق ، علی رواقی و اسماعیل حاکمی والا در رشته زبان و ادبیات فارسی و حمید سبزواری ، مشفق کاشانی ، نصرالله مردانی ، سید حسن حسینی و ... در رشته شعر در کارنامه دوره های گذشته همایش چهره های ماندگاربه عنوان افراد برگزیده خودنمایی می کنند .



به تدریج ، با گذشت چند دوره و طرح آثار و اسامی جدید ، تغییر جهت آرام چهره های ماندگار از ادبیات کهن و متقدمان ادب ، به سمت ادبیات معاصر قابل لمس است که انتخاب " هوشنگ مرادی کرمانی " در رشته قصه کودکان و منوچهر آتشی در رشته شعر در دوره پنجم ، گویای این اتفاق است ، اما اکنون که ششمین دوره این همایش نیزبه پایان رسیده است ، چند نکته به نظر می رسد که در پی می آید :



1 - افزایش منطقی سهم ادبیات از جایزه چهره های ماندگار ضرورتی اجتناب ناپذیر است ، البته چنانچه از دید داوران و آئین نامه این همایش ملی در آن مقطع مشخص ، چهره فاخر و شاخصی در هیچ یک از شاخه های ادبی نبود یا در بین فعالان این حوزه ، کسی شرایط مورد نظر را دارا نبود ، داوران نباید خود را ملزم به معرفی چهره ماندگار کنند .



2 - تا امروز ، چهره های ماندگار درحوزه ادبیات روندی منطقی و قابل قبول را طی کرده است و قریب به اتفاق شخصیت هایی که تا این دوره به عنوان چهره ماندگار ادبی معرفی شده اند ، استحقاق این عنوان ملی را دارا بوده اند ، در عین اینکه باید گفت دشواری های راه از این دوره به بعد خودنمایی خواهند کرد ، شاید در دوره هایی اصولا هیچ چهره ماندگاری در حوزه ادبیات نداشته باشیم زیرا باید صبر کنیم تا افراد به سقف سنی خاصی برسند و کسوت لازم را به دست آورند ، چرا که ظاهرا یکی از شرایط احراز این جایزه ، عبور از مرز جوانی است و این بیم می رود که در آینده کمتر اهل ادبی بتواند شرایط احراز این عنوان را کسب کند ، مگر آنکه سیاستگذاری این همایش بازبینی شود .



3 - اگر چهره های ماندگار می خواهد در کنار سایر اهدافی که دنبال می کند ( ارج گزاری به پیشکسوتان و فرهیختگان حوزه ها و رشته های علمی و تخصصی مختلف ) به آثار فاخر و ابتکارات افراد در حوزه های مختلف نیز بپردازد ، راه اندازی " بخش جوان " در این همایش سالانه پیشنهاد می شود . تعدادی از صاحبنظران فرهنگی کشور علی رغم آنکه خرسندی خود را از چنین حرکت ارزشمندی ، آن هم از سوی نهادی رسانه ای و تاثیرگذار بر افکار عمومی اعلام می دارند ، اما همواره نگرانی اینکه چنین محملی که صرفا برای پاسداشت و بزرگداشت علم و ادب و آگاهی و مشاهیر کشوربرپا شده ، در دوره یا دوره هایی وسیله ای برای راهیابی عده ای به موقعیت های خاص و بی ارتباط با علم و فرهنگ شود ، وجود دارد .



4 - "مهدی آذریزدی "و " محمود کیانوش " امسال نادیده گرفته شدند - ادبیات داستانی ، ادبیات کودک و روزنامه نگاری و ارتباطات ، امسال چهره ماندگار نداشت و این نکته بسیار مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت ، ضمن اینکه اجرای همایش نیز نیازمند تحول جدی است و جدیت بیشتر در ایجاد فضایی متین و هم شان با موضوع همایش - که همانا پاسداشت مفاخر و مشاهیر علم و فرهنگ و ادب سرزمینی فرهنگمدار و قدمت دار است - از بخش هایی است که شایسته توجه بیشتر برگزار کنندگان در سالهای آتی است که این مهم ، با مجری ثابت و بهره گیری از دایره واژگانی کلیشه ای و مزاح هایی که تداعی کننده برنامه های طنز و سرگرمی درشبکه های صدا و سیماست ، محقق نخواهد شد .

