به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی روز یکشنبه در حاشیه نشست استاندار مرکزی با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان های محلات و دلیجان در اراک اظهار داشت: مقرر است به طور مداوم جلسالت مسئولان استانداری با روسا و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان های استان تشکیل شود تا مسائل و مشکلات موجود مردم در این مناطق به تدریج رفع شود و هیچ منطقه ای در استان مورد غفلت قرار نگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی با اشاره به مساله ای که اخیرا در رابطه با انتزاع شهرستان های دلیجان و محلات از استان مرکزی مطرح شده، عنوان کرد: همانطور که استاندار تاکید کرد، موضوع تغییر در تقسیمات کشوری در دستور کار دولت نیست بنابراین مساله انتزاع هم منتفی است.

حسن بیگی بیان کرد: در استان باید تمام مناطق و شهرستان ها از امکانات و اعتبارات و پیگیری های لازم برای رفع مشکلات برخوردار شوند و اینگونه نباشد که برخی مناطق به دلیل فاصله از مرکز استان، مغفول واقع شوند، از سوی دیگر کسانی هم که موضوع انتزاع را مطرح می کنند باید به جای این اقدام مطالبات خود را در فضای منطقی مطرح و مطالبه کنند تا برای آن تصمیم گیری شود.

وی خاطرنشان ساخت: برخی از مدیران دستگاه ها، بدون هیچ برنامه ریزی، شهرهای نزدیک به مرکز استان را برای حضور و بازدید انتخاب می کنند که این مساله بیشتر جنبه رفع تکلیف پیدا کرده، در حالی که مدیران باید در دورترین نقطه استان نیز حاضر شوند و به مشکلات مردم در حوزه مرتبط خود رسیدگی کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی تصریح کرد: این تکلیف و وظیفه مدیران است که به مطالبات و خواسته های منطقی و صحیح مردم گوش فراداده و به آن جامه عمل بپوشانند و اگر در جایی هم مطالبه غیرممکنی مطرح شد، با شیوه اقناعی مردم را در رابطه با آن متقاعد کنند تا نارضایتی ایجاد نشود.