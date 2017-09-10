به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری روسی اسپوتنیک در گزارشی نوشت: این اتفاق بزرگی است؛ چین میخواهد برای پیشبرد صنعت خودروی الکتریکی خودروهای بنزینی را ممنوع کند.
در جستجوی روشی برای کاهش آلودگی یکی از آلودهترین آبوهواهای شهری جهان، چین به جنبش چند کشور دیگر خواهد پیوست تا فقط خودرویهای الکتریکی را در خیابانهای شهری خود راه دهد و در نهایت خرید و فروش موتورهای با احتراق داخلی که سوختهای فسیلی را مصرف میکنند را ممنوع اعلام کند.
در این برنامه که درحال حاضر در مراحل برنامهریزی خود، شامل تعیین جزئیات زمان تکمیل برنامه، قرار دارد، چین موتورسازان و خودروسازان را مجبور خواهد کرد که از سوخت فسیلی فاصله بگیرند تا به کارگیری خودروهای الکتریکی به صورتی تسریع شود که با استانداردهای آبوهوایی جهانی، که در پیمان ۲۰۱۶ پاریس توافق شده است، مطابقت داشته باشد.
نهادهای دولتی در پکن و سراسر کشور درحال کار با قانونگذاران و صاحبان تجارت هستند تا یک جدول زمانبندیبرای این تغییر بزرگ در این کشور که پرچمدار رشد اقتصادی جهان است، تعیین کنند. مشتریان چین بزرگترین بازار خرید خودروی جهان را تشکیل میدهند.
طبق گفته معاون وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین، شین گوبین، که در اجلاس خودروی تیانجین صحبت میکرد، این حرکت تاثیر بسیار بزرگی بر مسیر صنعت خودروی چین خواهد گذاشت.
شین گفت: بسیاری از کشورها استراتژی توسعه خود را در این راستا اصلاح کردهاند و در این میان برخی از کشورها جدول زمانبندیای برای متوقف کردن تولید و فروش خودروهای با سوخت فسیلی، ایجاد کردهاند.
این مقام چینی گفت: درحال حاضر وزارت صنعت و فناوری اطلاعات هم مطالعاتی را آغاز کرده است و با دپارتمانهای مربوطه بر روی یک زمانبندی برای کشور کار خواهد کرد.
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