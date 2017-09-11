المپیادهای علمی در مقاطع پایین تحصیلی هم برگزار شود

آبتین قاسم پور در حاشیه برگزاری هشتمین المپیاد علوم و فنآوری نانو در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برگزاری المپیادها فرصت مناسبی برای ایجاد رقابت علمی و عملی سالم بین دانش آموزان در رشته های مختلف است و تجربه خوبی برای ما نیز محسوب می شود.

وی در خصوص کسب مدال در دوره های قبلی هم گفت: در المپیاد هفتم توانستم مدال برنز را کسب کنیم و در دوره ششم هم رتبه نهم را در کارشناسی گرفتم ودر این دوره به مدال طلا رسیدم.

قاسم پور در زمینه اهمیت علم نانو تصریح کرد: فناوری نانو از علوم نوین است و کاربرد بیشتری از مواد می گیریم و نگاه جدیدی می توانیم به اطراف خود داشته باشیم لذا در عصر کنونی نانو رشته بسیار مهمی است و کاربردهای فراوانی دارد.

وی رمز موفقیت خود در المپیادهای دانش آموزی را مرهون کار و تلاش و لطف الهی دانست و یادآورشد: خداوند را سپاسگزادم که لطف الهی شامل حال من شده و توانسته ام این شایستگی را پیدا کرده و در این عرصه علمی استعداد خود را شکوفا کنم و در کنار آن کار و تلاش بسیار مهم و تعیین کننده بوده است.

وی اضافه کرد: حمایت های والدین وآموزش و پرورش و محیط اطراف و نیز وجود امکانات آموزشی در مدارس هم بسیار اهمیت دارد و همه این عوامل می تواند در کسب موفقیت تعیین کننده باشد.

قاسم پور امکانات موجود آزمایشگاهی در مدارس را ناکافی می داند و می گوید: البته همه مدارس امکانات مناسب علمی، آزمایشگاهی و عملی مطلوبی ندارند و اگر کسی رشد کند با تلاش خودش است.

وی اضافه کرد: در پژوهش سراها امکانات نسبتا مناسبی داریم که از آموزش و پرورش انتظار داریم تا حمایت لازم را انجام دهند تا این رشته ها فعال و حمایت شوند و دوستداران رشته های نانو هم بتوانند توانمندی خود را شکوفا کنند.

این مدال آور المپیاد نانو در مورد وضعیت المپیاد هشتم در قزوین تصریح کرد: برگزاری المپیادها خیلی خوب است چون موضوع توسعه ای هم رخ می دهد و اطلاعات زیادی کسب می کنیم و با تبادل اطلاعات جدید و ارزیابی خود می توانیم مسیر آینده را با انگیزه بیشتری ادامه دهیم.

مسئولان پایه های پایین را جدی بگیرند



این نخبه المپیاد دانش آموزی به مسئولان توصیه کرد برای شناسایی استعدادها و حمایت از دانش آموزان نخبه برگزاری المپیادها را از پایه های پایین شروع کنند و مقاطع دوره اول متوسطه را جدی بگیرند.

در هشتمین المپیاد دانش آموزی علوم وفناوری نانو در مرحله اول پس از ثبت نام ۲۳ هزار و ۵۱۸ دانش آموز تعداد ۳۶ نفر برای مرحله عملی برگزیده شدند و پس از گذراندن کلاس های تئوری، گزارش نویسی، فعالیت آزمایشگاهی و تحویل کار و آزمون با نظر هیئت داوران رتبه های برتر و صاحبان مدالهای طلا، نقره و برنز معرفی شدند.

در این المپیاد آبتین قاسم پور از استان قزوین طلا گرفت و دانیال معروفی، احمد سلیمی، دیار محمدی هم توانستند مدال طلای مسابقات را از آن خود کنند.