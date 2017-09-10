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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۶

ترامپ در طوفان ایرما به دنبال تسریع در اصلاح قانون مالیاتی است

ترامپ در طوفان ایرما به دنبال تسریع در اصلاح قانون مالیاتی است

ترامپ با اشاره به تاثیرات منفی طوفان ایرما به عنوان دلیلی برای تعجیل در اصلاحات، گفت که از کنگره درخواست خواهد کرد که به تلاش‌هایشان برای اصلاح قانون مالیات آمریکا سرعت بیشتری بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ با اشاره به تاثیرات منفی طوفان ایرما به عنوان دلیلی برای تعجیل در اصلاحات، گفت که از کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان درخواست خواهد کرد که به تلاش‌هایشان برای اصلاح کلی قانون مالیات آمریکا سرعت بیشتری بدهند.

ترامپ در حاشیه جلسه با کابینه در کمپ دیوید گفت:من با توجه به اتفاقاتی که در مورد طوفان درحال رخ دادن است درخواست تسریع در روند کار خواهم کرد. به هرحال من می‌خواستم که در خواست تسریع در روند کار داشته باشم اما درحال حاضر ما حتی بیش از پیش به این کار نیازمندیم.

کاخ سفید ویدیویی از این سخنان منتشر کرد.

ترامپ در پیام توییت خود در روز جمعه از کنگره خواسته بود برای اصلاح قانون مالیات، تا پایان سپتامبر منتظر نمانند.

کد مطلب 4083169
فرشته رفیعی

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