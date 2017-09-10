  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

تاکید معصوم و مالکی بر تقویت اعتماد میان طرفهای سیاسی در عراق

تاکید معصوم و مالکی بر تقویت اعتماد میان طرفهای سیاسی در عراق

فؤاد معصوم و نوری مالکی در نشست مشترک خود بر ضرورت تقویت اعتماد میان طرفهای سیاسی در عراق تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فواد معصوم، رئیس جمهور عراق و نوری المالکی معاون وی در نشست مشترک امروز (یکشنبه) خود در خصوص آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در این کشور و تحولات منطقه و جهان رایزنی کردند.

در این نشست بر ضرورت تقویت اعتماد میان طرفهای سیاسی در عراق بر اساس تفاهم و همچنین تقویت مبانی قانون اساسی تاکید شد.

دو طرف همچنین بر اهمیت استفاده از پیروزی های نیروهای مسلح عراق بر تروریسم برای نهادینه کردن صلح داخلی و تقویت وحدت ملی میان اقشار مختلف جامعه این کشور تاکید کردند.

کد مطلب 4083199
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها