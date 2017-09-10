تاکید معصوم و مالکی بر تقویت اعتماد میان طرفهای سیاسی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فواد معصوم، رئیس جمهور عراق و نوری المالکی معاون وی در نشست مشترک امروز (یکشنبه) خود در خصوص آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در این کشور و تحولات منطقه و جهان رایزنی کردند.

در این نشست بر ضرورت تقویت اعتماد میان طرفهای سیاسی در عراق بر اساس تفاهم و همچنین تقویت مبانی قانون اساسی تاکید شد.

دو طرف همچنین بر اهمیت استفاده از پیروزی های نیروهای مسلح عراق بر تروریسم برای نهادینه کردن صلح داخلی و تقویت وحدت ملی میان اقشار مختلف جامعه این کشور تاکید کردند.