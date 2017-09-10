بازدید مدیرکل محیط زیست استان تهران از کانونهای بوی اطراف فرودگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)، در پایان هفته گذشته و در آغازین روزهای کاری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن حضور در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شمیرانات، جهت بررسی آخرین وضعیت بوی اطراف فرودگاه امام از این منطقه نیز بازدید کرد.



کیومرث کلانتری در بازدید از کانون های انتشار بو در محدوده جنوب تهران گفت: این کانون ها عمدتاً شامل بخشی از فاضلاب شهرهای اسلامشهر و بهارستان، مرکز دفع پسماند و واحدهای تولیدی و دامداری می باشد.

وی با اشاره به اینکه مسیر فرودگاه امام(ره) به دلیل وضعیت شاخص بین المللی و همچنین حجم بالای تردد مسافران بلحاظ زیست محیطی اهمیت ویژه دارد، اظهار داشت: در این بازدید آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در خصوص کنترل بو در منطقه مرود بررسی قرار گرفت.

کلانتری ادامه داد: کنترل محیط زیست منطقه و همچنین شناسایی سایر کانونهای تولید بو از قبیل پسماند سوزی ها و فعالیت های غیرمجاز در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران قرار دارد.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در جلسه ای که با حضور فرماندار شمیرانات، شهردار منطقه یک و مدیرکل منابع طبیعی استان تهران با موضوع مدیریت پسماند های شهری در محل فرمانداری شهرستان شمیرانات برگزار شد شرکت کرد.

کلانتری گفت:در این جلسه مقرر شد اقدامات زیست محیطی برای جایگاه جمع آوری فعلی و مطالعات لازم برای نحوه مدیریت و دفع اصولی پسماندهای شهری شهرستان مذکور توسط شهرداری به عمل آید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان با اشاره به اینکه تشکیل جلسات کارگروه مدیریت پسماند استان و شهرستان ها با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد، اظهار کرد: درکنار کارهای کارشناسی توسعه اقدامات فرهنگی و همکاری با جوامع محلی در دستور کار قرار دارد.