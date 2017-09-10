به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید موسی حسینی مجد در جمع مبلغان با اشاره به نسلکشی مسلمانان میانمار و سکوت مجامع بینالمللی در برابر این جنایت ضدبشری اظهار داشت: جنایات وحشیانه بوداییهای افراطی منجر به فرار و مهاجرت مسلمانان میانمار شده است.
امام جمعه اسدآباد با بیان اینکه سکوت و بیتحرکی جامعه جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال جنایات تاریخی میانمار تعجبانگیز و ننگآور است، عنوان کرد: چطور برای کشته و زخمی شدن چند نفر در اروپا غوغا میشود، اما برای نسلکشی آشکار در میانمار تنها به ابراز نگرانی و ناراحتی بسنده میشود؟
وی با بیان اینکه غرب شعار حقوق بشر را تنها برای تبلیغات و ظاهرسازی تکرار میکند، افزود: برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در منطقه نیازمند اقدام عملی و جدی نهادهای مدافع حقوق بشر بهویژه سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و شورای امنیت هستیم.
حسینی مجد خواستار اقدام فوری و جدی دستگاه دیپلماسی کشور در راستای تحریک جامعه جهانی برای واکنش مناسب در برابر این نسلکشی تاریخی شد.
وی ابراز امیدواری کرد: هر چه زودتر اقدامات عملی برای کاهش درد و رنج مردم مظلوم صورت گیرد تا در آینده شاهد چنین فجایعی نباشیم.
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