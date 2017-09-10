پیشمرگان کرد عراقی سنگرهای خود را به‌ آمریکا واگذار می کنند

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، به‌ نقل از رسانه‌های اقلیم کردستان عراق، «رشاد گلالی»، یکی از مسئولان بلندپایه‌ اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق در شهرستان مخمور از تحرکات گسترده‌ ارتش آمریکا در شمال عراق خبر داده‌ است.

بر اساس این گزارش، وی تاکید کرد که‌ قرار شده‌ است تا سربازان آمریکایی سنگرهای خط مقدم در مناطق مورد مناقشه‌ با ارتش عراق و حشد شعبی را از نیروهای پیشمرگ تحویل بگیرند.

گفتنی است که‌ استقرار نیروهای آمریکایی به‌ بهانه‌ جلوگیری از آغاز جنگ مابین کردها و نیروهای عراقی در مناطق مورد مناقشه‌ انجام می شود. در پی اصرار اقلیم کردستان عراق مبنی بر برگزاری رفراندوم استقلال از عراق در ۲۵ سپتامبر اختلافات مابین کردها و اعراب در مناطق مورد مناقشه‌ بالا گرفته‌ است.

در همین راستا امروز یکشنبه‌ در شهرستان «مندلی» در شمال عراق عده‌ای از ساکنین عرب این شهرستان پرچم اقلیم کردستان عراق را از روی ساختمانی دولتی پائین کشیدند و این امر موجب واکنش طرف کردی شده‌ است، کردهای عراق اعلام کردند که‌ این افراد نیروهای حشد شعبی بودند، اما تا این لحظه‌ حشد شعبی در مورد این موضوع هیچ واکنشی از خویش نشان نداده‌ است.

بر اساس سخنان رشاد گلالی، ارتش آمریکا در اولین اقدام خویش هزار و ۵۰۰ سرباز به‌ ناحیه‌ «القراج» در نزدیکی حویجه‌ اعزام کرده‌ است و به‌ مرور مابقی خطوط مناطق مورد مناقشه‌ هم توسط سربازان آمریکایی از کردها تحویل گرفته‌ خواهد شد.