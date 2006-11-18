سران عربستان و فرانسه تحولات خاورمیانه را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری عربستان، دراین تماس تلفنی که از سوی "ملک عبدالله بن عبدالعزیز" انجام شد، طرفین تحولات جهان ومنطقه خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند.

بررسی روابط دو جانبه پاریس و ریاض از دیگر موضوعاتی بود که طی این مکالمه تلفنی به آن پرداخته شد.

این تماس تلفنی که به محورهای آن نیز اشاره شد، درحالی انجام شد که طی روزهای اخیر عربستان برگزاری کنفرانسی بین المللی درباره خاورمیانه برای جلوگیری از عملیات نظامی اسرائیل درسرزمین های اشغالی و بازگشت روند صلح را خواستارشد.

همچنین روزگذشته پاریس از طرح اسپانیایی، فرانسوی و ایتالیایی با هدف بر برگزاری نشست بین المللی درباره خاورمیانه تاکید کرد.