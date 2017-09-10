جشن بزرگ بخشش با حضور ۳۰ سازمان مردم نهاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه نایینی، مسئول این جشنواره در این باره گفت: نقطه قوت و تفاوت اساسی این جشنواره با سایر برنامه های مشابه را می توان حضور جدی و فعال سازمان های مردم نهاد دانست که علاوه بر حضور در غرفه ها و ارائه محصولات و توانمندی های مددجویان، به صورت مستقیم در محتوای جشنواره نقش دارند و دست اندر کاران این جشنواره نیز می کوشند تا حداکثر حمایت ممکن را از پروژه ها و فعالیت های آنها داشته باشند.

وی افزود: به عنوان مثال در این جشنواره با تمرکز بر موضوع بخشش و با همکاری مستقیم واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، بیمارستان مسیح دانشوری علاوه بر اینکه مخاطبان می توانند با مراجعه به غرفه اهدای عضو و پر کردن فرم اهدا، تمرینِ بخشش و زندگی کنند، حضور مداوم خانواده های اهدا کننده و گیرنده عضو در این برنامه تاثیر مهمی در فرهنگسازی این اتفاق برای مخاطبان دارد.

همچنین با مشارکت کانون حمایت از خانواده زندانیان تلاش می شود تا علاوه بر ترغیب و دعوت از مخاطبان به کمک در پرداخت دیه و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد مفهومی عمیق از بخشش به مخاطبان ارائه شود.

یا به عنوان مثالی دیگر مخاطبان می توانستند با مراجعه به غرفه طلوع بی نشان ها و نهال مهر و اهدای یک کیف محتوی لوازم التحریر مورد نیاز، همیار تحصیل کودکان مناطق صفر مرزی باشند.

نایینی گفت: ما در این پروژه سعی کردیم به صورت های مختلفی از حضور خیریه ها استفاده کنیم. به عنوان مثال بسیاری از خیریه هایی که در حوزه معلولیت یا آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند، داری فعالیت کارآفرینی هستند و برای ارائه و فروش محصولات خود نیاز به فضا داشتند که این فضا به صورت رایگان در اختیار این موسسات قرار گرفت که از آن جمله می توان به موسسه رعد، کانون سندرم داون، جمعیت طلوع بی نشان ها، موسسه سیمای سبز رهایی، موسسه شروین روبین زاده، موسسه رویش نهال مهر، بنیاد برین، موسسه طلوع نقش ماندگار، انجمن ام اس ایران، سرزمین طلوع و... اشاره کرد، گروه دوم، خیریه هایی بودند که نیاز به جلب حمایت مادی و معنوی مردم داشتند که به این گروه هم فضای مناسب اختصاص یافت که از سن جمله می توان به عترت فاطمی، دست های مهربان، تهران شهر بدون گرسنه و... اشاره کرد و گروه آخر شامل سازمان هایی است که رسالت آن ها صرفا آگاهی بخشی و فرهنگسازی است از جمله انجمن اهدای عضو و NA که در این جشنواره حضور داشتند و در غرفه ها و استیج فعالیت می کردند.

مسئول برگزاری این جشنواره ادامه داد: و در نهایت بخش آخر این پروژه، تهیه منابع انسانی، هدایا و وسیله حمل و نقل و... از خیریه ها بود به این معنی که بسیاری از مددجویان خیریه ها به عنوان همکاران ما در این پروژه با ما همراهی کردند و در هر بخشی از پروژه که ناگزیر به پرداخت هزینه ای بودیم از جمله حمل و نقل و... تلاش کردیم از ظرفیت خیریه ها استفاده کنیم و این هزینه به آنها پرداخت شود.

نایینی افزود: این پروژه ها و بسیاری دیگر از این قبیل، به اضافه پروژه های جاری و مداوم بسیاری از موسسات حاضر در این جشن، مهم ترین دغدغه ما در جشن بخشش است. در روزگاری که متاسفانه سطح نشاط عمومی بسیار پایین است و عواقب نگران کننده ای مانند اعتیاد یا خشونت، جامعه را تهدید می کند، ما تلاش می کنیم حین ایجاد فضایی سرگرم کننده و نشاط آور، اهداف مهم اجتماعی و بخشش و گذشت و نوع دوستی را به انسان ها یاد آور شویم.