  1. سیاست
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۱۹

كروبي درواكنش به تاخير نمايندگان در جلسه امروز مجلس

اسامي نمايندگان غايب را به روزنامه ها مي دهيم

رييس مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به غيبت وتاخير تعدادي از نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس از كار پرداز هيات ريسه خواست اسامي نمايندگان غايب را به روزنامه هاي كثيرالانتشار به ويژه نشريات محلي حوزه انتخابيه آنها بدهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، جلسه علني امروزمجلس به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان با يك ساعت تاخير در ساعت 30/9  آغاز شد و چند بار نيز از حد نصاب افتاد.
به گفته رييس كميسيون اقتصادي مجلس هردقيقه برگزاري جلسه علني مجلس 2ميليون ريال هزينه دارد.
بنابراين گزارش درجلسه علني امروز مجلس اسامي غايبين وتاخير كنندگان بلافاصله پس از سخنان آغازين رييس مجلس قرائت شد.
اين در حالي است كه به طور معمول اسامي اين افراد در آخر جلسه علني قرائت مي شد.
کد مطلب 40833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها