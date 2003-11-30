اسامي نمايندگان غايب را به روزنامه ها مي دهيم

رييس مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به غيبت وتاخير تعدادي از نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس از كار پرداز هيات ريسه خواست اسامي نمايندگان غايب را به روزنامه هاي كثيرالانتشار به ويژه نشريات محلي حوزه انتخابيه آنها بدهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، جلسه علني امروزمجلس به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان با يك ساعت تاخير در ساعت 30/9 آغاز شد و چند بار نيز از حد نصاب افتاد.

به گفته رييس كميسيون اقتصادي مجلس هردقيقه برگزاري جلسه علني مجلس 2ميليون ريال هزينه دارد.

بنابراين گزارش درجلسه علني امروز مجلس اسامي غايبين وتاخير كنندگان بلافاصله پس از سخنان آغازين رييس مجلس قرائت شد.

اين در حالي است كه به طور معمول اسامي اين افراد در آخر جلسه علني قرائت مي شد.