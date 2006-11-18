سخنرانیهای دینی باید منطقی و عقلانی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللواء، برخی از کارشناسان و مسئولان سازمانهای اسلامی در مصر اعتقاد دارند که باید شیوه سخنرانیها و خطابه های دینی ضمن تجدید نظر، توسعه و گسترش یابند تا ارتباط عمیق و بسیار وسیعی میان مسائل جهان اسلام و عصر معاصر در شرایط فعلی برقرار شود، از این رو حمایت از سخنرانیهای دینی که پاسخهای منطقی برای از بین بردن شبهات موجود درباره اسلام ارائه می دهند، ضروری است.

دکتر عبدالصبور مرزوق دبیر کل شورای عالی امور اسلامی مصر با بیان اینکه خطابه های دینی ضروری و مهم هستند که باید در چارچوبهای وسیع و گسترده ارائه شوند، گفت : آماده سازی استادان دانشگاهها برای تجدید نظر در خطابه های دینی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تبیین چهره واقعی اسلام ضروری است و آنها ضمن بیان امور شرعی باید به امور وابسته به مردم و زندگی، اقتصاد، سیاست و جامعه توجه و تمدن اسلام را ارائه دهند.

دکتر جعفر عبدالسلام دبیر کل انجمن دانشگاههای اسلامی و نائب رئیس سابق دانشگاه الازهر با بیان اینکه باید شیوه های تحقیقات در خطابه های دینی تغییر کنند، اظهار داشت : با بهره گیری از شیوه های مناسب و تأثیرگذار، حقایق صحیح دین اسلام به خوبی تبیین می شوند .در این زمینه باید با تجدید در خطابه های دینی به متون دین توجه و مسائل عصر معاصر با توجه به شبهات موجود درباره اسلام و حقوق زن، حقوق غیر مسلمانان در کشورهای اسلامی و حقوق مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی بررسی شوند .

شیخ محمد عاشوری معاون سابق الازهر و رئیس کمیته آموزش مجمع تحقیقات اسلامی تصریح کرد: باید در خطابه های دینی معاصر تجدید نظر شود و با اهتمام به شرایط معاصر و بر اساس آموزه های قرآن و سنت نبوی به این مسئله اهتمام ورزید. با توجه به اینکه شرایط تغییر می کند، اهتمام به امور مبلغان مسلمان، فرهنگسازی، تبیین علوم و معارف دینی معاصر بدون شک در توسعه خطابه های دینی تأثیر به سزایی دارد.

دکتر عبدالرحیم سایح استاد دانشگاه الازهر در قاهره با بیان اینکه امت مسلمان نیاز به تجدید خطابه های دینی دارند تا معانی اسلام و دین را به صورت عقلانی و منطقی دریابد، افزود: بیشتر مسائلی که خطابه های دینی به آن نیاز دارند تعقل و فهم عقلانی و منطقی مفاهیم است زیرا شرایط معاصر به گونه ای است که باید با بیانات عقلانی و منطقی مسائل را توجیه و تبیین کرد.