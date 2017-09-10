به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: اعضای شورای پنجم شهر بجنورد با یکدیگر متحد بوده و هیچ‌گونه دوقطبی در بین اعضا وجود ندارد.

محمدی تصریح کرد: با پایان گرفتن انتخابات، هر نوع ائتلافی در بین اعضای شورای شهر نیز پایان‌یافته است و قرار نیست از این به بعد و در تصمیمات شورا این ائتلاف جاری و ساری باشد.

وی عنوان کرد: شورای شهر بجنورد ازاین‌پس اهداف و شعار خود که استفاده حداکثری از منابع انسانی و شایسته‌سالاری است را دنبال خواهد کرد و در این مسیر هیچ دینی به افراد ندارد.

وی از تدوین برنامه چهارساله بجنورد۱۴۰۰ خبر داد و افزود: فعال‌سازی ستاد شورایاران محله، راه‌اندازی مرکز آموزش و پژوهش و هدفمندی مفاد بودجه و انطباق آن با توسعه متوازن ازجمله اولویت‌های شورای پنجم شهر بجنورد است.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد، حاشیه‌نشینی، ترافیک و نبود درآمد پایدار شهری را ازجمله مشکلات شهری مرکز خراسان شمالی برشمرد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در این جلسه با اشاره به محقق نشدن خواسته‌ها و مطالبات مردم از سوی مجموعه مدیران شهری و استانی طی چهار دوره گذشته شورای شهر، اظهار کرد: این مسئله تحت تأثیر تغییرات مدیریتی و پایدار نبودن استانداران خراسان شمالی بوده است.

جمشید گریوانی افزود: توسعه شهری، اقتصادی و فرهنگی طی این سال‌ها آن‌گونه که مطلوب مردم و مرکز خراسان شمالی بوده اتفاق نیفتاده است.

گریوانی بابیان اینکه مسئولان با تمام شعارهایی که دادند اما در عمل پاسخگوی مطالبات مردم نبودند، تصریح کرد: امیدواریم شورای پنجم شهر بجنورد با ترکیبی که دارد بتواند به‌دوراز مسائل حاشیه‌ای و سیاسی، خواسته‌های مردم را تحقق بخشد.

وی با اشاره به بدهی ۸۰ میلیاردی شهرداری که سند شده است، در دفاع از شهردار منتخب شورای پنجم شهر بجنورد گفت: قبول این مسئولیت دل‌شیر می‌خواهد که براتیان آن را پذیرفت، چراکه شرایط فعلی شهرداری بجنورد خاص و بحرانی است.

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان نیز در این جلسه ایجاد شورونشاط و صلابت در بین شهروندان را ازجمله وظایف شورای شهر دانست و عنوان کرد: به همین منظور ایجاد پارک بانوان، ایجاد پایگاه سلامت و تشکیل پرونده الکترونیک برای شهروندان، ساخت خانه جوان و پیگیری اشتغال و ازدواج جوانان ازجمله برنامه‌هایی است که در این کمیسیون پیگیری خواهد شد.

سید احمد وکیلی همچنین از ایجاد فضاهای خاص دوچرخه‌سواری در شهرک‌های ولیعصر و گلستان بجنورد خبر داد و افزود: مرکز خراسان شمالی به لحاظ داشتن اماکن ورزشی ضعیف است و باید با استفاده از جذب اسپانسر و خیرین این نقاط ضعف را مرتفع کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در این جلسه بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون فقط ۱۹ درصد درآمدهای شهرداری بجنورد محقق شده است، عنوان کرد: با این شرایط در نیمه دوم سال هیچ‌گونه فعالیت عمرانی نمی‌توان انجام داد.

بهمن جباری اظهار کرد: طی چهار ماه اخیر، به‌گونه‌ای در شهرداری بجنورد عمل شد که شورای جدید نتواند کار کند.

جباری بابیان اینکه عملکرد شهردار منتخب اعضای پنجم شورای شهر بجنورد برای ما کاملاً شفاف است، عنوان کرد: ما هیچ‌گونه ادای دین به براتیان نداریم و این انتخاب بر اساس خواسته مردم بوده است.

وی در خصوص نظارت بر عملکرد بدنه شهرداری به‌منظور جلوگیری از بروز تخلفات، اظهار کرد: اجرایی شدن ممیزی و شهر الکترونیک بسیاری از مشکلات در مراجعه مردم و نیز بروز تخلفات از سوی کارکنان شهرداری را کاهش می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به روند طولانی اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مرکز خراسان شمالی، تصریح کرد: مسائل زیادی در این زمینه دخیل است که البته باید روند سرمایه‌گذاری را تسهیل و موانع را در این مسیر مرتفع کرد.

جباری از تشکیل کارگروه اقتصادی و آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری جهت معرفی به سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: زمین‌هایی که وجود دارد به همراه کاربری آن‌ها برای جذب سرمایه‌گذار به فراخوان گذاشته می‌شود.

رئیس کمیسیون خدمات و محیط‌زیست شهری شورای شهر بجنورد نیز در این جلسه بابیان اینکه به آنچه در انتخابات اتفاق افتاد باید احترام گذاشت، تصریح کرد: اما این انتخابات را نمی‌توان به‌عنوان رفراندوم برای انتخاب فردی خاص تعبیر کرد.

علیرضا باغچقی گفت: از سوی شهردار فعلی بجنورد برنامه‌ای ارائه نشده است تا در آینده، بر اساس آن بتوان عملکرد شهرداری را موردسنجش قرارداد و نسبت به کم‌کاری‌های احتمالی شورای شهر آن را از شهردار بخواهد.

باغچقی تصریح کرد: اگر روند در شهرداری همانند روند گذشته باشد، به این انتخاب خوش‌بین نیستم و به همین منظور نیز به شهردار فعلی در شورای شهر رأی مخالف دادم.

عضو دیگر شورای شهر بجنورد نیز در این جلسه، دعوت از بانوان توانمند و فرهیخته شهر را زمینه مناسب برای رشد استعدادهای آنان دانست.

سیده زهرا هاشمی با تأکید بر سهم خواهی بانوان در تمام زمینه‌های مدیریت شهری و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره گفت: باید این سهم خواهی به‌حق خواهی تبدیل شود.

هاشمی اختصاص یک بوستان برای بانوان در شهری که بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد را یکی از کمبودهای مرکز خراسان شمالی برشمرد و عنوان کرد: تمام فضاهای عمومی شهر باید برای بانوان امن شود.

وی همچنین از ایجاد استخری مختص بانوان در بجنورد خبر داد و افزود: این طرح به‌عنوان حقی برای بانوان پیگیری خواهد شد.