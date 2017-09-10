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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۱۹

تونس میزبان مذاکرات میان لیبیایی‌ها می شود

تونس میزبان مذاکرات میان لیبیایی‌ها می شود

وزارت خارجه تونس از برگزاری گفتگو میان طرفهای لیبیایی در خصوص بحران این کشور در تونس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت امور خارجه تونس اعلام کرد که شرکت کنندگان در نشست کمیته بلندپایه اتحادیه آفریقا در خصوص بحران لیبی در کنگو توافق کردند تا گفتگوهایی در این زمینه در تونس قبل از پایان سپتامبر جاری میان دو کمیته وابسته به شورای نمایندگان و شورای عالی دولت لیبی تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.

در بیانیه وزارت خارجه تونس آمده است: هدف از برگزاری این دور از گفتگوها دستیابی به یکسری اصلاحات توافقی که بر اساس توافق سیاسی الصخیرات میان گروه های درگیر در لیبی در دسامبر ۲۰۱۵ زیر نظر سازمان ملل به امضا رسید، است. در جریان نشست کمیته اتحادیه آفریقا که با حضور نمایندگان مصر، تونس، الجزایر، آفریقای جنوبی و چاد و دیگر کشورهای آفریقایی و نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا برگزار شد، بر ضرورت حمایت از گفتگوهای لیبی-لیبی و تلاشهای بین المللی برای حمایت از روند سیاسی تاکید شد.

کد مطلب 4083326
فاطمه صالحی

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