کلیسای کاتولیک بار دیگر قانون تجرد کشیشها را تصدیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، واتیکان طی یک بیانیه که پس از این اجلاس سه ساعته صادر شد، گفت: بر اساس سنت کاتولیک تجرد کشیشان پیش از این تصدیق شده است.

واتیکان پیش از برگزاری این اجلاس نیز اعلام کرده بود که قصد ندارد تغییری در قانون عزوبت کشیشها به وجود آورد، بلکه هدف از برگزاری این اجلاس بررسی شرایطی است که اسقف اعظم امانوئل میلینگو پس از انتصاب کشیشهای متأهل به وجود آورده است. این اسقف اعظم اهل زامبیا در ماه سپتامبر از کلیسای کاتولیک روم تکفیر شد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرده است صدها کشیش متأهل به همراه همسران خود، اوایل ماه دسامبر در گردهمایی واشنگتن شرکت کنند.

کشیش جورج آگوستوس از کشیشان متأهل کاتولیک و برگزار کننده این گرهمائی گفت : متأسفانه نیایشهای ما اجابت نشد چرا که ما امیدوار بودیم واتیکان متأهل شدن کشیش ها را مجاز شمارد، اما از همیشه مصمم تر هستیم . میلینگو همچنین 2 هفته پیش نامه ای به بندیکت ارسال کرده بود و خواستار تغییر این قانون شد.

اجلاس واتیکان اعلام کرد: هیچ تغییری در قانون فعلی کلیسا مبنی بر تغییر شرایط تجرد کلیسا اعمال نخواهد شد.

واتیکان تاکنون هیچ گونه آماری در این مورد ارائه نکره است، اما بر اساس آمار غیر رسمی تعداد کشیشهای متأهل در سراسر دنیا به 100 هزار نفر می رسد که 25 هزار نفر آنها در ایالات متحده زندگی می کنند.

کشیش جوزف فیسو رئیس دانشگاه أوه ماریا(ave maria) در ناپلس فلوریدا در پاسخ به این پرسش که واژه "ارزش تجرد" در بیانیه واتیکان به جای " ضرورت تجرد" می تواند به تغییر موضع تعبیر شود، گفت : فکر می کنم این ابهام آگاهانه صورت گرفته و موضع کلیسای کاتولیک در این راستا هیچ تغییری نخواهد کرد.

فیسو ویژگی ها و سبک بیانیه این اجلاس را با روحیات و ویژگیهای بندیکت یکسان دانست و گفت: این امر بسیار واضح است، وی موضع کلیسا را تغییر نمی دهد.