  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۹:۳۷

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتگو با مهر : تفکیک کلاس های دختر و پسر را تکذیب می کنم / مشکلات فرهنگی دانشگاه ها را با تفاهم حل می کنیم

تفکیک کلاس های دختران و پسران در دانشگاه ها تکذیب می شود و هیچ بحثی در این زمینه مطرح نشده است. وزارت علوم بدون برخورد و تنها از راه گفتمان و تفاهم به رفع مشکلات فرهنگی موجود در دانشگاه ها اقدام خواهد کرد.

دکتر "محمدباقر خرمشاد" - معاون فرهنگی و اجنماعی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنها برخی گروه های سیاسی چنین مباحثی را عنوان می کنند تا بر علیه دولت جوسازی صورت گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت : به گروه های سیاسی که به دنبال چنین مسائلی هستند اعلام می کنیم به خاطر مصالح اجتماعی و علمی کشور از انتساب آنچه خودشان دوست دارند به دیگران، جلوگیری کنند.

وی همچنین اضافه کرد: وزارت علوم هیچ ابلاغیه ای را مبنی بر عدم ورود دانشجویان بد حجاب به دانشگاه ها ارسال نکرده و معتقد است تمامی رفتارهای نامطلوب دانشگاه ها باید به صورتی متمدن در قالب گفتمان و در شأن دانشگاه و دانشجو برطرف شود.

به گزارش مهر، محمد حسین یادگاری - معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده است : اجرای طرح جلوگیری از ورود دانشجویان دختر با پوشش نامناسب در دانشگاه تربیت مدرس از اول دی ماه اجرا می شود. وی پوشش مناسب را در درجه اول چادر و در درجه دوم استفاده از مانتوی بلند اعلام کرده است.

کد خبر 408334

