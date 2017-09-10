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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۴۱

نماینده مردم شهرستان های شرق استان کرمان:

شرق استان کرمان در زمینه مهارت آموزی با کمبود امکانات مواجه است

شرق استان کرمان در زمینه مهارت آموزی با کمبود امکانات مواجه است

کرمان - نماینده مردم شهرستان های شرق استان کرمان گفت: در مناطق شرق استان کرمان از نظر وسایل و تجهیزات آموزشی با کمبود امکانات و بضاعت اندک روبرو هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله نیکزادی عصر یکشنبه در جلسه بررسی آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای استان کرمان اظهار کرد: فنی و حرفه ای یکی از سازمان هایی است که می تواند به بحث اقتصاد مقاومتی کمک کند.

وی ادامه داد: در دنیا ثابت شده است در کنار کارخانه های عظیم باید مشاغل خرد هم مورد توجه قرار گیرد.

نیکزادی  افزود: سازمان فنی و حرفه ای در راستای تولید و اشتغال بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت است و باید نگاه کلان به این سازمان داشته باشیم.

نماینده مرم شهرستان های شرقی استان کرمان با اشاره به منابع داخلی و ظرفیت های استان کرمان، گفت: در مناطق شرق استان کرمان از نظر وسایل و تجهیزات آموزشی با کمبود و بضاعت اندک روبرو هستیم.

 وی گفت: در زندان بم از هزار و ۵۰۰ زندانی که بیش از ۷۰ درصد جوانان در مرز ۳۰ سال هستند اما امکانات آموزشی برای مشاغل آموزی این افراد وجود ندارد.

نیکزادی یادآورد شد: شرق استان در همه امور امکانات فراوانی دارند که می توان در همه زمینه ها اشتغال زایی کند.

کد مطلب 4083377

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