۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۱۷

ادامه نظامی گری آمریکا در عراق و افغانستان به مبالغ هنگفتی نیاز دارد

وزارت دفاع آمریکا برای تداوم حضور نظامی در دو کشور افغانستان و عراق به بیش از یکصد و بیست میلیارد دلار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی مجله اشپیگل ، وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) به منظور انجام برنامه های خود در نظر دارد بودجه ای معادل 127 میلیارد دلار ( 4/99 میلیارد یورو) را از کنگره این کشور تقاضا کند .

یکی از سناتورهای دموکرات آمریکا گفت: پنتاگون به این مبلغ برای عملیاتهای جنگی خود در عراق و افغانستان نیاز دارد . 

این منبع خبری در ادامه نوشت : این افزایش بودجه علاوه بر 70 میلیارد دلاری است که پنتاگون در بودجه سال 2007 میلادی برای افغانستان و عراق در نظر گرفته بود .

از سوی دیگر روزنامه آمریکایی " یو اس ای تو دی " نیز در شماره روز گذشته خود نوشت : وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد بودجه جنگی عراق و افغانستان را تا 160 میلیارد دلار افزایش دهد.

این روزنامه افزود : با توجه به این مسائل طرح مبارزه با تروریسم آمریکا بیش از جنگ ویتنام برای این کشور هزینه در پی داشته است .

این در حالی است که حدود 1 ماه پیش جمهوریخواهان کنگره آمریکا 20 میلیون برای جشنهای پیروزی خود در عراق و افغانستان که همچنان شاهد حملات مسلحانه ، نا امنی و کشتار با وجود حضور دهها هزار نظامی آمریکایی هستند، اختصاص دادند .
