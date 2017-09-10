به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آتن، رقابت های کشتی آزاد نوجوانان جهان روزهای ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه در شهر آتن پایتخت کشور یونان برگزار شد و در پایان تیم ایران در وزن ۵۴ کیلوگرم توسط مهدی عشقی به مدال طلا، در وزن ۸۵ کیلوگرم توسط عباس فروتن به مدال نقره و در اوزان ۶۹، ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم توسط محمد نخودی، میثم زارع و سید مهدی هاشمی صاحب مدال برنز شد.

در پایان این مسابقات تیم ایران با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و سه مدال برنز و ۵۳ امتیاز به عنوان چهارم رسید. تیم ایران سال گذشته در رقابت های جهانی گرجستان با یک مدال طلا و ۲ مدال نقره و ۳۷ امتیاز هشتم شده بود.

در وزن ۴۲ کیلوگرم مهدی ویسی در دور نخست به دلیل حضور نیافتن مصف خوان کورتز از مکزیک پیروز شد اما در دور دوم مقابل امیدجان جلال اف از ازبکستان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، ویسی به گروه بازنده ها رفت. وی ابتدا در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر خشیگدورج باتبایار از مغولستان را شکست داد اما در دور بعد مقابل گئورگی تچولادزه از گرجستان در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۶ بر ۶ شکست خورد و هفتم شد.

در وزن ۴۶ کیلوگرم سید عرفان جعفریان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل سوتا اوگاوا از ژاپن با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسید وی در دور بعد مقابل ادلان عسکراف از قزاقستان با نتیجه ۹ بر ۹ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، جعفریان از دور رقابت ها کنار رفت و هشتم شد.

در وزن ۵۰ کیلوگرم محمد خدابخشی پس از استراحت در دور نخست در دور بعد مقابل نارانخو نارمانداخ از مغولستان با نتیجه ۱۴ بر ۱۲ شکست خورد و با توجه به شکست این مغولی در دور بعد، خدابخشی از دور رقابت ها حذف شد.

در وزن ۵۴ کیلوگرم مهدی عشقی در دور نخست با نتیجه ۸ بر ۴ روبرت هوارد از آمریکا را مغلوب کرد و در دور دوم مقابل دمیربیک مقصوداف از تاجیکستان با نتیجه ۹ بر ۷ به پیروزی رسید. عشقی در دور سوم با نتیجه ۱۰ بر ۴ و ضربه فنی از سد ولادیسلاو اوستاپنکو از اوکراین گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی امشب برای حضور در دیدار فینال روبرتو بلانکو از مکزیک را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. عشقی در دیدار پایانی مقابل کاناتا یاماگوچی از کشور ژاپن با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۵۸ کیلوگرم مرتضی پورمرتضوی در دور نخست با توجه به حضور نیافتن خوان کوئیزا از کلمبیا به پیروزی رسید اما در دور بعد مقابل توران بایراموف از آذربایجان با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد اما با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، پورمرتضوی به گروه بازنده ها راه یافت اما در این گروه در مقابل دیار نوراخمت از قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۳ مغلوب و هشتم شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم امیرحسین مقصودی در دور اول با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب بیامبادورج انخبایار از مغولستان شد و با توجه به شکست این حریف در مراحل بعدی، مقصودی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با توجه به حضور نیافتن میرانبیک سلیمانوف از قزاقستان پیروز شد. وی در دور بعد داویت گئورگیان از ارمنستان را با نتیجه ۵ بر ۴ شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نخودی در دیدار نیمه نهایی مقابل داود ابراگیم اف از آذربایجان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار ماساکی ساتو از ژاپن را با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۷۶ کیلوگرم میثم زارع در دور نخست با نتیجه ۲ بر یک یامادا از ژاپن را از پیش رو برداشت وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل بنجامین گریل از اتریش به پیروزی رسید و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر ۳ از سد پراوین مالیک از هند گذشت و به مرحله نیمه نهایی رسید. زارع در مرحله نیمه مقابل آرون بروکس از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد وی در این دیدار با نتیجه ۳ بر یک از سد الکساندر ویشنیاک از اوکراین گذشت و به مدال برنز رسید.

در وزن ۸۵ کیلوگرم عباس فروتن در دور نخست به دلیل حضور نیافتن برایان والدرما از کلمبیا به پیروزی رسید وی در دور بعد مقابل گاوین هافمن از آمریکا با نتیجه ۹ بر ۳ به برتری دست یافت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. فروتن در این مرحله نیز با نتیجه ۱۱ بر صفر بکزاد اورکیمبای از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله و برای حضور در دیدار فینال ساندیپ مان از هند را با نتیجه ۱۲ بر ۳ مغلوب کرد. فروتن در دیدار نهایی در یک کشتی نزدیک با نتیجه یک بر یک مغلوب آلان باگایف از کشور روسیه شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم سید مهدی هاشمی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی احمد خلیل از کشور مصر را شکست داد وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر آکاش آنتیل از هند را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. هاشمی برای حضور در دیدار فینال مقابل اسماعیل بک نیروف از روسیه قرار گرفت اما با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب این کشتی گیر شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در دیدار رده بندی مقابل تمراز اسماعیل اف از آذربایجان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

رده بندی انفرادی:

۴۲ کیلوگرم: ۱- علی حسن امیرلی (آذربایجان) ۲- امیدجان جلالوف (ازبکستان) ۳- کایسی تانابه (ژاپن) و گئورگی تچولادزه (گرجستان) ... ۷- مهدی ویسی (ایران)

۴۶ کیلوگرم: ۱- کورت جونیور (آمریکا) ۲- گئورگی گگیلاشویلی (گرجستان) ۳- ادلان عسکراف (قزاقستان) و ماگومد عبدالرحمن اف (روسیه) ... ۸- سید عرفان جعفریان (ایران)

۵۰ کیلوگرم: ۱- فیدور بالتویف (روسیه) ۲- ماهیر ممدزادا (آذربایجان) ۳- فرخ شریپوف (ازبکستان) و اکبر کوربانوف (قزاقستان) ... ۱۵- محمد خدابخشی (ایران)

۵۴ کیلوگرم: ۱- مهدی عشقی (ایران) ۲- کاناتا یاماگوچی (ژاپن) ۳- ایمام گانیشوف (روسیه) و ولادیسلاو اوستاپنکو (اوکراین)

۵۸ کیلوگرم: ۱- ریوتو ساساکی (ژاپن) ۲- توران بایراموف (آذربایجان) ۳- گئورگیوس پیلیدیس (یونان) و کاویت آسار (ترکیه) ... ۸- مرتضی پورمرتضوی (ایران)

۶۳ کیلوگرگرم: ۱- اینار کتیا (روسیه) ۲- کنیشین ایتو (ژاپن) ۳- جاکوری تیمر (آمریکا) و خادژیمراد گادژیف (آذربایجان) ... ۱۷- امیرحسین مقصودی (ایران)

۶۹ کیلوگرم: ۱- ویلیام لوان جی آر (آمریکا) ۲- داود ابراگیموف (آذربایجان) ۳- محمد خدابخشی (ایران) و سوسلانبک بودایف (روسیه)

۷۶ کیلوگرم: ۱- آرون بروکس (آمریکا) ۲- آرساماگ خوستیکویف (روسیه) ۳- پیوتر کاراسنی (مولداوی) و میثم زارع (ایران)

۸۵ کیلوگرم: ۱- آلان باگایف (روسیه) ۲- عباس فروتن (ایران) ۳- دانیلو استاسیوک (اوکراین) و گاوین هافمن (آمریکا)

۱۰۰ کیلوگرم: ۱- دانیل کرکولیت جی آر (آمریکا) ۲- اسماعیل بک نیروف (روسیه) ۳- زیاموهامت ساپاروف (ترکمنستان) و سید مهدی هاشمی (ایران)



رده بندی تیمی: ۱- روسیه ۷۳ امتیاز ۲- آمریکا ۶۶ امتیاز ۳- آذربایجان ۶۱ امتیاز ۴- ایران ۵۳ امتیاز ۵- ژاپن ۴۲ امتیاز ۶- هند ۳۶ امتیاز ۷- ترکیه ۳۴ امتیاز ۸- گرجستان ۲۹ امتیاز ۹- ازبکستان ۲۶ امتیاز ۱۰- اوکراین ۲۵ امتیاز