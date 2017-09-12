حجت الاسلام محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهمیه جذب هیات علمی دانشگاه ها در سال ۹۶ گفت: طی چهار سال گذشته تقریبا در هر سال حدود ۲ هزار و ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر جذب دانشگاه ها شده اند، یعنی در هر فراخوان، حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر جذب شده اند و برای جذب بیشتر امکانات مورد نیاز فراهم نیست.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: مرکز جذب وزارت علوم درحال حاضر بیشترین فعالیت خود را بر روی نظارت موسسات و دانشگاه ها، متمرکز کرده است. یعنی دخالت مرکز جذب بسیار کاهش یافته به طوریکه صلاحیت فردی افراد شرکت کننده در جذب، توسط مرکز بررسی نمی شود و بیشتر صحت کار موسسات توسط مرکز جذب بررسی می شود.

وی ادامه داد: در بررسی که طی ۶ ماه اول سال ۹۶، در خصوص میزان میانگین توقف پرونده ها در هیات مرکزی جذب و دانشگاه ها صورت گرفت، میزان میانگین توقف پرونده ها در هیات مرکز جذب وزارت علوم ۲۲ روز بوده، این درحالی است که مرکز تا ۴۵ روز برای رسیدگی به پرونده ها زمان دارد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم ادامه داد: همچنین میزان توقف پرونده های جذب اساتید در ۶ ماهه اول سال ۹۶ در دانشگاه ها بررسی شد که براساس نتایج به دست آمده، میانگین میزان توقف پرونده ها در دانشگاه ها ۲۰۸ روز بود این درحالی است که دانشگاه ها حداکثر باید طی ۹۰ روز به پرونده ها رسیدگی کنند.

وی افزود: همچنین تعداد زیادی پرونده نیز وجود داشت که، میزان توقف آن در دانشگاه ها به جای ۹۰ روز بیش از یک سال بود، برهمین اساس نظارت مرکز جذب بر کار دانشگاه ها در حال گسترش است.

رضوان طلب افزود: مرکز جذب نظارت می کند تا به موقع به پرونده ها جواب داده شود، جواب هایی که ارائه می شود شفاف بوده، مبهم و کلی نباشد، به اعتراضات افراد رسیدگی شود. دانشگاه‌ها باید اجازه دهند شکایات افراد طبق دستور العمل مربوطه رسیدگی شود و افراد بتوانند در هر مرحله ای درخواست تجدید نظر کنند و افراد را به پاسخ های اقناعی برسانند.

رئیس مرکز جذب ورات علوم افزود: البته فردی که جذب نمی شود به معنی، عدم صلاحیت وی نیست، چون برنامه ریزی برای جذب گزینه اصلح است.

وی ادامه داد: دریک فراخوان، ۲۰ هزار نفر ثبت نام می کنند، این درحالی است که یک هزار و ۲۰۰ نفر بیشتر جذب نمی شوند، برای حدود ۱۹ هزار نفر از این افراد ظرفیتی وجود ندارد، بنابراین این افراد، به مرحله کسب امتیاز نمی رسند.

حجت الاسلام رضوان طلب افزود: بنابراین این موضوع طبیعی است که همه جذب نشوند، وقتی داوطلبان در یک رقابت شرکت می کنند، افراد محدودی موفق می شوند امتیاز لازم را کسب کنند، بقیه توان دارند، ولی حد نصاب نهایی امتیاز را نمی توانند کسب کنند.