واحدهاتسهیلات را پرداخت کنند/درکاهش نرخ بیکاری به حدمطلوب نرسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل لرستان هدف ایجاد این را ستاد را ارائه خدمات به واحدهای تولیدی عنوان کرد و اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی با کمک های ستاد تسهیل سرپا هستند و اگر ستاد تسهیل نبود هیچ کاری نمی توانستند انجام دهند.

وی خطاب به واحدهای تولیدی که از بانک های ارائه دهنده تسهیلات ستاد تسهیل بدهکار هستند، ادامه داد: این سرمایه باید در راستای ایجاد اشتغال مصرف شود، و سپس به بانک های عامل برگشت داده شود تا به مردم و اهلش داده شود تا شاهد کاهش بیکاری در استان باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان اظهارداشت: امروز در شرایطی هستیم که استان در حال توسعه است و کارهای زیرساختی بسیاری در استان در حال انجام و هدایت هستند.

غضنفری بیان داشت: استان لرستان نسبت به قبل از سرکار آمدن دولت تدبیر و امید فاصله زیادی گرفته و این فاصله کاملا مشهود است.

وی با گلایه از برخی سایت ها و گروه ها مبنی از دادن آمار غلط از بیکاری افزود: اعلام نرخ بیکاری باید از طریق مرجع رسمی و از طریق نمونه گیری های فصلی و یا سرشماری نفوس و مسکن داده می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان آخرین آمار نرخ بیکاری استان را ۱۳ درصد عنوان کرد و تصریح کرد: این آمار حاصل آخرین سرشماری است که توسط سرشماری نفوس و مسکن صورت گرفته و تنها یک درصد با نمونه آماری اختلاف داشته است.

غضنفری لرستان را جزء دو استانی دانست که دارای کاهش سیر نرخ بیکاری بوده اند و در این رابطه ادامه داد: هرچند به حد مطلوب نرسیده ایم اما بهبود ۹-۸ پله ای را در این راه شاهد بوده ایم.