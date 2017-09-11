هفت برنامه برای افزایش شاخص بهره وری در اقتصاد تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رویا طباطبایی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان، افزود: افزایش شاخص بهره وری در قوانین و اسناد بالادستی کشور مورد تاکید قرار گرفته است و تاکیدات و توصیه های زیادی برای بهره وری در کشور صورت گرفته اما متاسفانه در عمل شاهد اقدامات مناسب و موثری برای افزایش آن نبودیم.

وی ادامه داد: نبود نیروی متخصص در حوزه بهره وری یکی از عوامل بازدارنده مهم در راستای افزایش شاخص بهره وری در قوانین و اسناد بالادستی کشور است و توان دستگاه های اجرایی در بخش کارشناسی برای حوزه بهره وری پایین بوده و نیازمند تقویت بدنه کارشناسی و فنی دستگاه ها در این حوزه هستیم.

طباطبایی به وضعیت بهره وری در کشور طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: تحریم ها لطمه بزرگی به وضعیت بهره وری در کشور وارد کرده، به گونه‌ای که در سال های ۹۰ تا ۹۲ شاهد کاهش میزان بهره وری در کشور به واسطه تحریم ها بوده‌ایم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: طی سه سال اخیر به طور متوسط سهم بهره‌وری از ۳۵ درصد بیشتر بوده است.

طباطبایی افزود: بهره‌وری یعنی انتخاب بهترین کار و انجام دادن آن به بهترین شکل ممکن است و این امر به معنای بهره‌وری است و با توجه به اینکه اصلاح برخی از قوانین بسیار زمان‌بر هستند باید سعی کنیم در چارچوب قانون بهترین راه را انتخاب و در مسیر بهره‌وری عمل کنیم.

وی ادامه داد: ارتقای بهره‌وری، شاه‌کلید اقتصاد مقاومتی است و هر مجموعه و بنگاه اقتصادی در این مسیر گام بردارد به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: الگوی بومی بهره‌وری در کشور طی شهریورماه سال جاری تدوین شد و هفت برنامه مختلف برای افزایش شاخص بهره وری در اقتصاد کشور تهیه شده است.

طباطبایی با اشاره به بهره وری نیروی انسانی در اقتصاد کشور، گفت: ریشه وضعیت بهره وری کشور در آموزش عالی و آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه آموزش عالی کشور نیازمند تحول است، افزود: وضعیت بهره وری منابع انسانی را باید در دانشگاه های کشور جست و کرد و دانشگاه های کشور در این راستا باید تغییر ماهیت بدهند.

رئیس سازمان ملی بهره وری با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری در کشور نیازمند عوامل مختلف است، گفت: باید بر روی تمامی عوامل موثر در بهره وری کشور کار کرد و بهره وری نیروی انسانی مهم ترین مولفه حوزه بهره وری محسوب می شود، چرا که نیروی انسانی کارآمد را نمی توان وارد کرد اما می توان تجهیزات و سرمایه وارد کشور شود.

طباطبایی افزود: در سه سال اخیر عملکرد اقتصاد کشور در بهره وری اقتصاد خرد و کلان مناسب بوده است و الگوی بومی بهره‌وری در کشور طی شهریورماه سال جاری تدوین شد و هفت برنامه مختلف برای افزایش شاخص بهره وری در اقتصاد کشور تهیه شده است.

وی ادامه داد: در مقطعی از تاریخ کشور شاهد قوی ترین اریابی های آماری بودیم که متاسفانه امروز دچار مشکلاتی در این بخش هستیم و برخی اطلاعات آماری مربوط به استان ها در کشور وجود ندارد.

رئیس سازمان ملی بهره وری به فعالیت ۲۴ ساله این سازمان در کشور اشاره کرد و یادآور شد: این سازمان طی زمان فعالیت خود مدیران زیادی به خود دیده و زیرمجموعه بخش های مختلف در نظام اداری کشور شده است که عمر آن در قیاس با کشورهای توسعه یافته پایین بوده، به گونه ای که در کشور کره عمر این سازمان ۶۰ سال است.

طباطبایی با بیان اینکه آمار تولید ناخالص داخلی استانی در کشور تهیه نمی شود، گفت: تهیه برخی شاخص های اقتصادی برای استان ها در کشور آغاز شده که بعد از موفقیت آمیز بودن آن در سایر استان های کشور نیز عملیاتی می شود.

رئیس سازمان ملی بهره وری بر اهمیت ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد و گفت: الگوهای مقاوم سازی اقتصاد در کشورهای دیگر نیز وجود دارد، اما متناسب با شرایط و ساختار اقتصادی آن کشورها تنظیم شده بود که کارایی لازم برای عملیاتی شدن در کشور را نداشت.

طباطبایی گفت: کشور ایران نیازمند الگوهای بومی برای مقاوم سازی اقتصاد کشور است و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی متناسب با ساختار و وضعیت اقتصادی کشور تهیه شده و انعطاف لازم برای عملیاتی شدن در بازه های زمانی مختلف متناسب با اقتضائات زمانی را دارد.

وی افزود: استان زنجان استانی توانمند در اقتصاد و عرصه علمی است و می تواند متناسب با ساختار اقتصادی خود الگوهای لازم برای مقاوم سازی اقتصاد خود را بازتعریف کرده و مشخص کند با چه رویکردی می تواند سهم بیشتری از تولیدناخالص داخلی کشور داشته باشد.