۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۴۵

معاون وزیر آموزش وپرورش:

فرهنگیان سال ها چوب نظام پرداخت هماهنگ را خورده اند

مدت زیادی است که فرهنگیان چوب نظام پرداخت هماهنگ را که از ناهماهنگ ترین نظام هاست ، خورده اند.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: فرهنگیان در اصول نظام پرداخت هماهنگ جدیدی که اکنون در مجلس به سر می برد خواهان از میان برداشتن استثناء ها هستند.

محمدرضا محدث خراسانی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از افراد دارای تحصیلات مشابه و کار یکسان در وزارتخانه های متفاوت ، حقوق های مختلف دریافت می کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: فرهنگیان در بسیاری از مشاغل گاهی 2 تا 3 برابر کمتر از افراد هم سطح خود در وزارت علو م و... حقوق و مزایا دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: لایحه پرداخت نظام هماهنگ فرهنگیان باید با در نظر گرفتن اصل عدالت محوری در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

محدث خراسانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اخبار اعلام شده در زمینه هزینه های 15هزار میلیارد تومانی و در نتیجه لغو این لایحه ، افزود: این رقم ها واقعی نیست و کارشناسان زیادی مبلغ پرداخت نظام پرداخت هماهنگ را حدود 3 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند.

معاون وزیر آمزوش و پرورش تصریح کرد: این پرداخت ها افزایش اعتباری بر دروش دولت نخواهند گذاشت و علاوه بر آن باید از تبعیض های به وجود آمده فعلی نگران کننده است.

