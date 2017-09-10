کلینتون: استفاده از رایانامه شخصی، بزرگترین اشتباه من بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «هیلاری کلینتون» که رقابت انتخاباتی سال گذشته آمریکا را به «دونالد ترامپ» واگذار کرد گفت همچنان به حیات سیاسی خود ادامه خواهد داد.

کلینتون در گفتگو با شبکه سی بی اس اذعان کرد به کار گیری رایانامه شخصی در دوران تصدی وزارت خارجه دولت اوباما، بزرگترین اشتباه وی بوده است.

به گفته کلینتون این اشتباه بزرگ رقابت های انتخاباتی ۲۰۱۶ آمریکا را تحت تاثیر قرار داد و پیامدهای بدی برای وی داشت.

در اکتبر سال ۲۰۱۶ و در بحبوحه رقابت های انتخاباتی، «جیمز کومی» رئیس اف بی ای از آغاز تحقیقات در مورد استفاده کلینتون از سرور شخصی برای ارسال نامه های الکترونیکی وزارت خارجه خبر داد.

به اعتقاد تحلیلگران این اقدام آثارمنفی بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری داشته و موجب کاهش آرای کلینتون شده است.

کلینتون در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: من قبلا گفته ام و باز هم می گویم، این اقدام اشتباه بود و من مسئولیت آن را به عهده می گیرم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ادامه به اتفاقات شب رای گیری و احساس خود پس از اطلاع از شکست در برابر رقیب جمهوری خواه خود پرداخت.