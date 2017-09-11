آزادی «دیرالزور» پیروزی نهایی بر تروریست های داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، معاون دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد که آزادی «دیرالزور» پیروزی نهایی علیه گروه تروریستی داعش است.

شیخ نعیم قاسم در گفتگویی تلویزیونی با بیان اینکه نشانه های زمینه سازی برای حل سیاسی بحران سوریه هرچند به شکل غیر رسمی آغاز شده است، اعلام کرد که طرح تقسیم سوریه با آزادی «حلب» ناکام ماند و آزادی «دیرالزور» پیروزی نهایی بر داعش است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان همچنین موافقت «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه سعودی با مناطق کاهش تنش در سوریه را اقرار عربستان به شکست برشمرد.

شیخ نعیم قاسم گفت: عربستان در شرایط بسیار سختی قرار دارد و گزینه هایش شکست خورده است و از سوی دیگر باید در محاسبات خود بازبینی کند و منفعت آن در حمایت از موضوع فلسطین است.

وی در ادامه تاکید کرد: هماهنگی بین ارتش لبنان و نیروهای مقاومت در نبرد جرود عرسال به شکل مطلوبی جریان داشت و همین موضوع باعث محقق شدن پیروزی در این نبرد شد. فرمانده ارتش لبنان به سید حسن نصر الله خبر داد که قصد داریم نبرد جرود عرسال را آغاز کنیم و سید حسن نصر الله نیز پاسخ داد که ما نیز با شما هستیم.