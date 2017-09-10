۳۰ تا ۴۰ درصد مصدومان حوادث ترافیکی دچار ضایعات نخاعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا خانکه افزود: متاسفانه کشور ما از نظر ضایعات نخاعی در رتبه سوم یا چهارم کشورهای جهان قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید جامعه ای را آماده کنیم که گروه های اقلیتی امکان بیشتری برای فعالیت داشته باشند، توصیه کرد: تربیت نیروی مشاور متخصص در ارتباط با مشکلات افراد دچار ضایعات نخاعی و طراحی و مهندسی شهری براساس نیازهای این افراد در راستای مشارکت بیشتر آنان در اجتماع بسیار ضروری است ، چرا که هرچه این افراد از اجتماع دور شوند، مشکلات شخصی و خانوادگی آنان بیشتر شده ، و هزینه های بیشتری نیز به کشور تحمیل خواهد شد.