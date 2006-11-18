آمریکا بازداشتگاه مخوف گوانتانامو را توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، ارتش آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد، کمپ 125 میلیون دلاری خود را در گوانتانامو تا اواسط سال آتی احداث کند تا محاکمه های جنایات جنگی را برای مظنونان تروریستی در آنجا انجام دهد.

این کمپ که می تواند هزارو 200 نفر را در خود جای دهد، شامل بخشهایی برای صرف غذا، فضاهای کار و خواب است که برای پرسنل اجرایی ، وکیلان، خبرنگاران و دیگر افراد که در محاکمه زندانیان شرکت می کنند، در نظر گرفته خواهد شد.

این کمپ شامل سه اتاق دادگاهی برای محاکمه های همزمان و یک منطقه جدا با امنیت بسیار بالا برای بازداشت شدگان و محاکمه آنهاست.

"چیتو پپلر" سخنگوی پنتاگون گفت :"ما به ساخت اتاقهای دادگاهی بیشتری نیاز داریم و می خواهیم محاکمه های چند تایی داشته باشیم."

وی افزود : دولت آمریکا امیدوار است تا کار احداث این کمپ را هر چه زودتر آغاز کند تا برای محاکمه هایی آماده شود که تا حداکثر اول ژولای بیشتر طول نکشد.

گسترش این مرکز مخوف در حالی است که درخواستهای زیادی برای بسته شدن این زندان از سوی محافل بین المللی صورت گرفته، اما آمریکا با شعاری موسوم به " مبارزه با تروریسم" بدون توجه به این درخواستها به اقدامات مخالف با حقوق بشر خود ادامه می دهد و بازداشت شدگان را به شدت شکنجه می کند.

همچنین، دولت بوش اخیرا اعلام کرد که زندانیان گوانتانامو هیچ حقی برای اعتراض به بازداشت خود در دادگاههای فدرال آمریکا ندارند و دادخواهی صدها زندانی باید رد شود.