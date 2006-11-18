غشاهای نانو کامپوزیت پلیمری در پژوهشگاه صنعت نفت ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه صنعت نفت، مهندس خان بابایی مسئول پروژه در توضیح ساخت این غشاها و نقش آن در تکنولوژی مرتبط با صنعت نفت گفت : با توجه به اهمیت دستیابی به دانش فنی و توسعه کاربرد تکنولوژی غشایی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت چندین طرح و پروژه تحقیقاتی در این زمینه تدوین و برنامه ریزی کرده است که پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر مسئولیت شناسایی، سنتز، فرمولاسیون، تهیه غشاهای پایه پلیمری مناسب برای کاربردهای مختلف را بر عهده گرفت.

وی افزود : کاربرد اصلی این غشاها در جداسازی هیدروکربن ها از گاز طبیعی به منظور کنترل نقطه شبنم و Btu همچنین بازیافت NGL از گازهای همراه در سر چاه با گازهای حاصل از EOR است.

خان بابایی اضافه کرد : همچنین از این غشاها می توان برای جداسازی و بازیافت مخلوط هیدروکربن ها، حلال ها، بنزینVOC، MTBE، بخار آب و غیره در فرآیندهای پالایشگاهی و پترو شیمی استفاده کرد.

وی گفت : استفاده از غشاها در مقایسه با تکنولوژی های شناخته شده انرژی و سرمایه در تقطیر و جذب برای جداسازی و خالص سازی گازها، بخارات و مایعات فرآیندی مناسب است ، زیرا تکنولوژی غشایی کم هزینه، کم مصرف ( انرژی) و دوست دار محیط زیست است.

جداسازی هیدروکربن ها و حذف آنها از مخلوط های گازی و مایع مختلف از اهداف مهم صنایع شیمیایی و پتروشیمی است و برای رسیدن به این اهداف معمولا روش های جذب Rectification ،adsorption و استفاده از cryofenicn مورد استفاده قرار می گیرد. طی 20 سال گذشته به این روش های سنتی تکنولوژی غشایی نیز اضافه شده است و این تکنولوژی روش های رایج را به چالش طلبیده است.