خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: «بلیط فروشی» و یا بهتر است بگوییم «نحوه بلیط فروشی»، معضل این روزهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است. این دو باشگاه که سالیان سال است پرهوادارترین باشگاههای ایران و یکی از پرهوادارترین باشگاههای آسیا محسوب می شوند، مدتهاست به نحوه بلیط فروشی، سهم خودشان از بلیط فروشی و نحوه رسیدن به حق و حقوق شان معترض هستند. استقلال و پرسپولیس حق دارند خواهان حق خود از بلیط فروشی که سهل الوصول ترین راه درآمدزایی شان است باشند.
فدراسیون فوتبال طی یک رویه سنتی بلیط فروشی را سالها از طریق سازمان لیگ و به شیوهای کاملا سنتی انجام میداد. این شیوه از چند سال پیش به سوی الکترونیکی شدن سوق پیدا کرد. اما گماردن یک واسطه بین سازمان لیگ و باشگاهها به عنوان پیمان کار، سر و صدای این دو باشگاه که عمده ترین سهم را از فروشی بلیط در فوتبال ایران دارند را در آورد. سهم گزاف شرکت واسطه برای فروش بلیطها با شیوههای الکترونیکی و کاملا متداول و ساده اولین جرقههای نارضایتی سرخابیها از نحوه بلیط فروشی را زد.
سهم شرکت واسطه در این راه آنقدر زیاد و غیرمتعارف بود که چنین تصور میشد درآمد حاصله از واسطه گری در این شرکت از درآمد خود باشگاههای استقلال و پرسپولیس هم بیشتر باشد. نحوه بازگشت همان اندک سهم دو باشگاه از خزانههای فدراسیون به حسابهای بانکی این دو باشگاه سود حاصله از تاخیر وصول این مبلغ و دهها دلیل دیگر مدیران سرخابی را بر آن داشت تا این روزها در یک جبهه واحد مقابل فدراسیون قرار گرفته و با رسیدن به هماهنگی در این زمینه فدراسیون را وادار به واگذاری بلیط فروشی بازیهای خانگی شان نمایند.
سرخابیها معتقدند در صورت واگذاری فروش بلیط به باشگاه شان؛
۱- ابهامات در مورد تعداد بلیطهای فروخته شده کاملا از بین میرود و مثلا در ورزشگاهی که تخمین زده میشود ۵۰ هزار تماشاگر به آن وارد شده، تعداد تماشاگر ۴۰ هزار نفر اعلام نمیشود تا در محاسبه بلیط فروشی تاثیر داشته باشد.
۲- همان مبلغ حاصله از بلیط فروشی بلافاصله و به صورت مستقیم به حسابهای بانکی باشگاهها واریز میشود نه این که در حسابهای دیگر مربوط به شرکت واسطه و سپس سازمان لیگ دپو شده و بعد از ماهها به حساب باشگاهها واریز گردد.
۳- در صورت فروش بلیط به صورت مستقیم از سوی باشگاهها، دیگر مبلغ گزافی (۳۵ درصد حاصله از فروش بلیط) به شرکت واسطه نخواهد رسید و تمامی مبلغ حاصل از بلیط فروشی نصیب باشگاهها خواهد شد. بدیهی است که ۳۵ درصد حاصله از بلیط فروشی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در طول یک فصل مبلغ گزافی است که خود این مبلغ میتواند بخش اعظمی از مشکلات مالی این دو باشگاه را حل نماید.
همه اینها باعث میشود تا مدیران استقلال و پرسپولیس این روزها جدی تر از همیشه خواهان واگذاری بلیط فروشی بازیهای خانگی شان شده و جلسات متعددی هم در همین رابطه با مسئولین مربوطه برگزار کنند.
به احتمال زیاد به زودی و پس از بازگشت پرسپولیس از سفر امارات مدیران دو باشگاه جلسات مشترک دیگری با مسئولین ذیربط برگزار میکنند تا راهکارهای این دوباشگاه برای واگذاری نحوه واگذاری بلیط فروشی به خودشان بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
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