رونمایی ازدو کتاب و پورتال تخصصی تئاتر خیابانی ایران در مریوان

سامان خلیلیان درحاشیه برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این دوره از جشنواره نسبت به دوره های گذسته هم به لحاظ کمی و هم کیفی به سمت حرفه ای تر شدن حرکت کرده است و تنوع آثار داخلی و خارجی گویای این مطلب است.

وی عنوان کرد: اضافه شدن مجدد بخش کودک و نوجوان و برگزاری نشست های نقد و بررسی از آیتم های جدید در این دوره از جشنواره است.

وی اضافه کرد: گفتمانی که بین منتقدین و کارگردانان در این نشست ها ایجاد می شود می تواند بسیار آموزنده باشد.

مدیرکانون تئاترخیابانی ادامه داد: در نشست های نقد و بررسی آثار خیابانی ارتباط یک سویه نیست و در حوزه نقد، گفتمان دو طرفه بوده و اینگونه تبادل نظر و اندیشه می شود.

خلیلیان اظهارداشت: خلاء جلسات نقد در این جشنواره احساس می شد و امسال این اقدام با همکاری کانون منتقدان ایران شکل گرفت.

وی در ارتباط با برگزاری ورک شاپ هایی با حضور اساتید خارجی در این دوره از جشنواره گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده قرار بود یکی از اساتید تئاتر لهستان و یکی دو نفر هم از کمپانی ها و مدیران تئاتر برای تبادل نظر واندیشه در این جشنواره حضور پیدا کنند که این اقدام میسرنشد.

وی ادامه داد: همزمان با رونمایی از دو کتاب در حوزه تئاترخیابانی، پورتال تخصصی تئاتر خیابانی ایران افتتاح می شود و از این به بعداخبار و رویدادها، کنگره هاب تخصصی و مقالات و پژوهش هااین حوزه در این پورتال بارگذاری می شود.

اختصاص ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری دوره های آموزشی

مدیرکانون تئاترخیابانی اظهارداشت: از اردیبهشت امسال برای تمام استان های کشور ۳۰ میلیون ریال ویژه دوره آموزشی مقدماتی مصوب شد.

وی عنوان کرد: تاکنون در استان های قم، لرستان، اصفهان، کرمانشاه، اردبیل و سمنان این دوره ها برگزارشده است.

وی با بیان اینکه اکنون در تمامی استان های کشور گروه های تئاتر خیابانی تشکیل شده است، بیان کرد: سابقه هنری هنرمندان عرصه تئاتر خیابانی قبلا در ثبت گروه ها مورد تایید نبود ولی اکنون این مسئله هم مورد پذیرش قرار می گیرد.

مدیرکانون تئاترخیابانی افزود: بودجه ای مختص تولید و اجرای نمایش های خیابانی به انجمن های نمایش دراستان های مختلف کشور طی دوماه اخیر مصوب شده است.

خلیلیان ادامه داد: فراخوان اجرهای تئاترخیابانی هم از دیگر مصوباتی که ازاقدامات مربوط اجرایی شدن آن انجام شده است و از این به بعد گروه های تئاتر خیابانی قرارداد اجرا منعقد می کنند.